جاء في قصيدة لسالم الجمري قولُهُ عن الدنيا:

تجبل وتجفي ما تدوم لصاحب

غدارةٍ مكاره براعيها

يطمع بها من لا يعرف أحوالها**

خسران من يطمع وبَيْخاويها

لو ذقت من صافي شراب زلالها

لازم تذوق المِر في تاليها

الإنسان فيها طول عمره شاجي

يبغي يعمّرها ولايواحيها



وجاء في البيت الأخير مما أوردنا منها قوله ولا (يواحيها). أي لا يمكنه ذلك، ومعنى البيت أن الإنسان شاجي، أي شقي طول عمره يريد أن يعمر الدنيا ولا «يواحيها». أي لا يجد فرصة لذلك أو متسعاً من الوقت.

وكلمة يواحي لها أصل فصيح، فلقد جاء في لسان العرب:

والوَحى: العَجَلةُ، يقولون: الوَحى الوَحى، والوَحاء الوَحاء، يعني البِدارَ البِدارَ، والوَحاء الوَحاء يعني الإِسراع.

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