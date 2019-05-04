من عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر : الماجدي بن ظاهر

يِقُولْ الْفِهِيْمْ المايِدِيْ إلّيْ بَنَا

والأمثال(1) مَابِيْنْ الِرَّوَاةْ تْعَاد(2)

لَهَا مِنْ ضِمِيْرِيْ جَدْوَلٍ شَايِعْ الْنَّبا(3)

إدْلاَهَا لِسَانِيْ وِالْقِصِيْدْ عْتَاد(4)

أعَّلْم بِهَا ظُوْلٍ(5) عَنَانِيْ(6) وِرَامِس(7)

ليْمِنْ بِهَا الْخَالِىْ الْمِهَيِِّر(8) نَاد(9)

يِنَامْ بِهَا الْخَاِليْ وِيْسَتَاِرجْ(10) الّذِيْ

كَرَىَ النُّومْ مِنْ عِيْنِهْ كَرَاهِنْ ذاد(11)

واسْتَارَقْ(12) وْجَزْاللّيْلْ مِنّي هوايسِه(13)

حِوَادِثْ أشْيَا رَمْيِهِنّ بْعَــادْ(14)

بِكِيْتْ عَلَى عَصْرْ الصّبَا(15)حِيْنْ فَاتِنيْ

مَرَاجِيْهْ (16)عَيَّنْهَا(17)الِزّمَانْ بْعَــادْ

وَلاَرِيْتْ لِيْ فِيْ مَسْلَك الغَيّْ(18) مَشْرَكْ

وَلالِيْ فِي وَادِيْ السّفَاه بْــلاَد

أنَا صَادِرٍ عَلَّقِتْ دَلْوِيْ بِمَنْكِبيْ (19)

وِلِيْ وِرِدْ غِيْرِهْ تَوْدِلاَهْ جِدَادْ

نِشَا مِنْ مِغِيْبْ الشَّمِسْ رَدْمٍ مِدَيّمْ(20)

دِواَسِيْهْ(21)مِسْوَدّهْ بِغِيْرْ سْوَاد

لَيْ زَمّْ(22) دَاهِيْ(23) رَعْدِهَا ضَحَكْ بَرْقها

عَلَى الاَّرِض مِرْتَفْعٍ رِيِيْدِه(24) زَاد

1: 1: الأمثال: القصائد التي تذهب بعض أبياتها أمثالاً سائرةً بين الناس.2: تْعَاد:تتردد3: جَدْوَلٍ شَايِعْ الْنَّبا: مجرى عذب ذائع الصيت بأنه شعر عذب جميل. 4: وِالْقِصِيْدْ عْتَاد: يشبه لسانه الذي يقول الشعر بالدلاء التي تستخرج الشعر من قلبه ويشبه القصيد الشعر بالعُدَّة التي يعين على ايال المعاني الرفيعة إلى الناس.5: أعَّلْم بِهَا ظُوْلٍ: أخبر بها جمعاً من الناس.6: عَنَانِيْ: قصد إليَّ.7: وِرَامِس: متحدث. 8: الْخَالِىْ الْمِهَيِِّر: الذي لا هم له إلا النوم في الهاجرة عن القيلولة.9: نَاد: نام.10:ِيْسَتَاِرجْ: يأرَق.11:

ذاد: منع وأبعد.12: واسْتَارَقْ:أرِقَ.13: وْجَزْ اللّيْلْ مِنّي هِوَايِسِهْ:قطعت هواجسي الليل.14: رَمْيِهِنّ بْعَــادْ: مقاصدهن بعيدة. 15: الصّبَا: عهد الشباب.16: مَرَاجِيْهْ: جمع مرقاة.17: عَيَّنْهَا: جعلها18: فِيْ مَسْلَك الغَيّْ: في طريق الهى والغواية. 19: صَادِرٍ عَلَّقِتْ دَلْوِيْ بِمَنْكِبيْ: صادر بمعنى راجع أو منتهي من أمر. الحياة ومنكبي عاتقي أو كتفي. 20: رَدْمٍ مِدَيّمْ: سحاب متراكم. 21:دِواَسِيْهْ: طبقاته.22:زَمّْ: أصدر لمعاناً شديداً تنقبض له النفس.23: دَاهِيْ: شديد24:رِيِيْدِه:تساقطه أو صوت نزوله على الأرضْ