التنشئة الاجتماعية - 5-1

التنشئة الاجتماعية هي العملية التربوية والتعليمية التي تهدف إلى تحويل الطفل من مجرد كائن حي عضوي إلى كائن اجتماعي متوافق مع مجتمعه ككل، أو جماعته الفرعية (العرقية أو المذهبية) داخل المجتمع الكبير، في الدين واللغة والسلوك والمعايير والقيم والاتجاهات. وينتج عن ذلك إدماج العناصر الاجتماعية في الشخصية وربط الشخصية بالبناء الاجتماعي.

ويحتل الدين المرتبة الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية، نظراً لكون المجتمع الإماراتي مجتمعاً مسلماً وحريصاً على التمسك بدينه وقِيَمه الإسلامية، يليه في الأهمية التراث الشعبي. كما تتضمن عملية التنشئة تدريب الصبيان على طرق كسب العيش وهذه تختلف بحسب البيئات الطبيعية (بحرية - صحراوية - جبلية) وأبرزها:

1- في البيئة البحرية: الغوص على اللؤلؤ - الطواشة - صيد الأسماك - صناعة السفن ...

2- في البيئة الصحراوية: ركوب المطية - استخدام السلاح - الغزو - القنص - قص الأثر ...

3- في البيئة الجبلية (الحيور): الزراعة - تربية الأغنام والأبقار - بناء البيوت الجبلية. أما الفتيات فيتم تعليمهن وتدريبهن من جانب أمهاتهن على القيام بتدبير شؤون البيت (الاحتطاب- الطبخ - تربية الأطفال..)..وغير ذلك الكثير.

*مستشار التراث والتاريخ المحلي دائرة التنمية السياحية في عجمان