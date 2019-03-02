قال راشد الخضر:

قلبي بطِلماسٍ من الود

ما هو بطِلماسٍ من كتاب

وان مت كتبوا في الشواهد

هذا قبر عاشق ومِصطاب

يقول في البيت الأول إن قلبه تحت تأثير سحر من الحب وليس سحراً من كُتب أهل السحر، فالطلماس -أي السحر الأسود- كالليل، وهذا وجه الشبه بين كلمتي طلماس في البيت، ومعناها الفصيح أي الليلة شديدة الظلمة فلقد جاء في اللسان:

ليلة طِلْمِساءُ كطِرْمِساء، والطِّلْمِساء والطِّرْمساء: الليلة الشديدة. والطِّلْمِساء: الرقيق من السحاب. وقال أَبو خَيْرَة: هو الطِّرْمِساء، بالراء، وقيل: الطِّلْمِساء الأَرض التي ليس بها منار ولا عَلَم؛ وقال الشاعرُ المَرَّارُ:

لقد تَعسَّفْتُ الفَلاةَ الطِّلمِسا

يَسِير فيها القومُ خِمْساً أَمْلَسا

وطَرْمَسَ الرجلُ إذا قَطَّبَ وجهه، وكذلك طَلْمَسَ وطَلْسَمَ.