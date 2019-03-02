من عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: محمد بن علي الكوس

وَنِّيْتْ«1» يوم الليل جَنّا«2»

سَبعين وَنِّهْ يَنِّي«3» رْضاف «4»

حَرّات«5» قلبي ما طِفَنا «6»

بالماي رشّاشات الاولاف«7»

وبالنوم جفني ما تِهَنّا

والعين تَسْكبْ دَمع نزّاف «8»

والنفس لِيْعات«9» قْبِضَنَّا«10»

والشَّرَق«11» ما يِبْرا«12» بالاسعاف«13»

بِي مِنْ وِدادِه مِشْغِلِنّا «14»

صَدْ وجِفَا بالحال ما راف«15»

يا زين دُوبِك«16» ظالِمِنّا

بالحق ما تعطي والإنصاف «17»

صَدّيت ما بَتْسال«18» عَنّا

وِنْسيت كل إْمّا«19» مضى وْطاف

الاوَّلْك«20» تَمشي في ظَعَنَّا

نَزْقِرْ«21» بصوتْ الحادي أولاف«22»

1: وَنِّيْتْ أنَّ من الأنين وهو بكاء خافت

2: جَنّا جَن الليل انتشر وساد

3: يَنّيجاءَنّي

4: رْضاف متراضفات بعضها فوق بعض

5: حَرّاتما يجد من الحَر في قلبه جمع حَرّة

6: ما طِفَنالم تنطفئ

7: رشّاشات الاولاف رشاشات التي ترش الماء والاولاف جمع وِلف وتعني عند أهل الإمارات تلك الآلة التي تصُب الماء وتسمى عند البعض الصنبور أو النّل

8: نزّافمن النزف وهو نزيف الدمع أو الدم يعني خروجه

9: لِيْعاتجمع لوعة وهي ألم الحب

10:قْبِضَنَّايعني قبضنَ النفس أمسكنها وأصبنها

11: والشَّرَق أن تشرق بالماء تَغَصُّ به

12: ما يِبْرالا يبرأ لا يُشفى

13: بالاسعافبالمعالجة والعون والمساعفة

14: مِشْغِلِنّايشغلنا

15: ما رافلم يرأف لم يعطِف

16: دُوبِكأصلها دأبُك: عادتُك

17: الانصافالعدل

18: مابَتْساللا تسأل

19: كِل إْمّاكُل الذي

20: الاوَّلْكفي أول أمرِك

21:نَزْقِرْننادي

22:أولافمع بعض أو جميعاً