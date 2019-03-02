مؤرخونا الأقدمون (5 -5)

المصدر: علي محمد المطروشي

رابعاً - كتاب الجواهر واللآلي في تاريخ عُمان الشمالي

تأليف: الشيخ عبدالله بن صالح المطوع (1889- 1958م).

الإمارة : الشارقة.

المحقق: د. فالح حنظل.

تاريخ النشر: 1994 م.

المحتوى: تاريخ الأسر الحاكمة في الإمارات وتسلسل حكامها، والنشأة الأولى لكل إمارة، ما عدا دبي والفجيرة، ودمج تاريخ الشارقة ورأس الخيمة تحت عنوان «تاريخ القواسم»، واعتمد في كتابه منهجَ سردِ الروايات التاريخية كما هي.

أهمية الكتاب:

1- جمع زبدةَ التواريخ والمدونات التي كتبها مؤرخون سابقون عليه، ومنهم يوسف الشريف (ت 1917م) ومحمد بن عبدالله المدفع (ت 1923م).

2- يعد أهم مصدر لنشأة الأسر الحاكمة في عدة إمارات.

3- يعكس سعة ثقافة المطوع وعمق إدراكه وبُعد نظره.

عمل المحقق:

1- إخضاع روايات الكتاب للبحث ومقارنتها بسواها.

2- وضع هوامش لشرح وتوضيح بعض المسائل التاريخية.

3- تغيير عناوين بعض الفصول.

4- مقارنة السنين الهجرية بالميلادية.

5- أضاف هوامشَ وجدها في النسخة المخطوطة.

6- ألحق بالكتاب متن مخطوط عنوانه «اللؤلؤ والمرجان» للمؤلف نفسه.