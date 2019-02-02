مؤرخونا الأقدمون (4-5)

المصدر: علي محمد المطروشي

ثالثاً- كتاب نقل الأخبـار في وفيـات المشـايخ وحـوادث هـذه الديـار

تأليف: حميد بن سلطان بن حميد الشامسي (1896- 1980م).

الإمارة: أم القيوين.

المحقق: د. فالح حنظل.

تاريخ النشر:1986م.

المحتوى: ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما:

أ- حوليات تاريخية موجزة بلغ عددها 130 حولية تغطي الفترة من (1050هـ - 1367هـ). ب- فصل يتضمن نظرة عامة في الخليج العربي، ونبذة حول تاريخ المنطقة مع التركيز على النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ثم نبذة في أنساب القبائل وخاصة القبائل التي انبثقت منها الأسر الحاكمة في الإمارات.

أهمية الكتاب:

1- يمثل الحلقة الثانية من كتب الحوليات، وتمتد حولياته لتقف عند سنة 1367هـ.

2- يُظهر التطور الذي طرأ على منهج وأسلوب التأليف التاريخي لدى المؤرخين المحليين.

3- يعد من أهم مصادر تاريخ وأنساب القبائل والأسر الحاكمة في الساحل.

عمل المحقق:

1- ترقيم الحوليات تمهيداً لشرحها والتعليق عليها، وقد بلغ مجموعها 130 حولية.

2- علق وشرح وأضاف على الحوليات مسلسلة بحسب أرقامها.

3- وضع التاريخ الميلادي لبداية السنين الهجرية الواردة في الحوليات.

4- أما بالنسبة للفصلين الثاني والثالث فقد علق على بعض ما جاء فيهما في الهامش أسفل الصفحات.

5- أغفل المحقق في تقديمه ذكرَ خطته في التحقيق.