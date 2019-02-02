من عيون الشعر النبطي الإماراتي

شعر: المغفور له الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيّان، طيب الله ثراه

آه يا مِنْ وَنْ(1) مِنْ حَدِّهْ(2)

يا سعادة عمري الثاني

إرحموني يا زكِي(3) یَدِّه(4)

من مِوَدِّة (5) جسمي الفاني(6)

الوِجَنْ(7) كالورد مِحْتَدِّه(8)

واْلِخْدُوْد بْروق(9) زِفَّاني(10)

واْلِمعنق(11) ما حلا (12) قَدِّه (13)

والثَّنایا (14)حَب رِمّاني(15)

والهِدَب(16) والعین مِسْوَدِّه (17)

والمِدامِع نورها جاني(18)

الحِسِنْ(19) والزین ما سَدِّه (20)

في مَحَلْ(21) ویَتْرِكْ الثاني(22)

كِلْ جِسْمِهْ مِ الحِسِنْ بَدِّه (23)

مِ الحلاة (24) بْغیر میزاني

1: وَن:أنَّ واشتكى

2: حَدِّه:مما بلغ به من حدود الألم

3: زكِي:زاكي وشريف من النسب.

4: يَدِّه:جَدُّهُ يعني جد من يحبها.

5: من مودّة:من محبة.

6: الفاني:المتعب من الحب إلى حد الفناء.

7: الِوجَن:الأوجان أوجان الوجه.

8: محتَدّه:في حدة وشدة جمالها.

9: بروق:جمع برق وتنطق بقلب القاف إلى جيم كما ينطق الجيم أهل مصر.

10: زِفّاني:أي راقصة يعني البروق في لمعانها وإضاءتها كأنها تزفُن أي تتراقص.

11: المعَنَّق:العُنُق الطويل.

12: ماحَلا:ما كان أحلاهُ وأجملَهُ.

13: قَدِّه:قدرَ جمالِه يعني العنق.

14: الثنايا:الأسنان في مقدمة الثغر أو الفم.

15: حب رِمّاني:كأنها تشبه حب الرمان.

16: الهدب:هدب العين وهو الرمش.

17: العين مسودِّه:أن العين جميلة بشديد سوادها.

18: جاني:جنى عليَّ أي أذنب في حقي بطعني بنور عينيه أي نظرته.

19: الحِسِن:الجمال.

20: ماسَدِّه:ما كفاهُ.

21: في محَل:في مكان واحد من جسم من يحب.

22: بّدِّه:شمِلَهُ.

23: الحَلاة:الجمال.

24: بغير ميزاني:أي لا يمكن وزنُه لكثرته واشتمالِه.