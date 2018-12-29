المصدر: سالم الزمر

قال الشاعر ناصر بن سالم العويس:

قم يا نديبي فوق هِنتين

حُوْلٍ من العَرباتْ وسْمان

واكرب عليهن مِ الدِّشَن زين

لي ترقِبَه خَطَّف ولا بان

وهو في قصيدته هذه يدعو مندوبه الذي يرسله إلى الأحباب إلى الرحيل متخذاً ناقتين كريمتين أصيلتين، ويدعوه أن يَكْرِب عليهما، أي يشد عليهما أكوارهما أو رحالَهما شداً جيداً.

والكَرْبُ: الفَتْلُ؛ يقال: كَرَبْتُه كَرْباً، أَي فَتَلْتُه، الكَرْبُ: على وَزْن الضَّرْبِ مَجْزُومٌ والكرب الحُزْنُ والغَمُّ الذي يأْخذُ بالنَّفْس، وجمعه كُرُوبٌ. وكَرَبه الأَمْرُ والغَمُّ يَكْرُبهُ كَرْباً: اشْتَدَّ عليه، فهو مَكْرُوبٌ وكَرِيبٌ، والاسم الكُرْبة؛ وإِنه لمَكْرُوبُ النفس. والكَرِيبُ: المَكْروبُ. وأَمْرٌ كارِبٌ. واكْترَبَ لذلك: اغْتَمَّ. والكَرائبُ: الشدائدُ، الواحدةُ كَرِيبةٌ؛ قال سَعْدُ بن ناشِبٍ المازِنيُّ:

فيالَ رِزامٍ رَشِّحُوا بي مُقَدَّماً

إلى المَوْتِ، خَوّاضاً إِليه الكَرائِبا