من عيون الشعر النبطي الإماراتي

المصدر: شعر: عوشة بنت خليفة السويدي

سَهَرْنِي (1)بارجٍ (2) بِتْ أستخِيلِهْ(3)

وذكَّرني لياليْنا الجَميلِهْ

وذكَرْني ديارٍ كنتْ فيها

مجيْمٍ (4) وأرتجي نيل الفضيلِه

عِسَنْ (5) الله رَبْ البيتْ يرجَعْ

علينا أيامَها لوهي جِليلِه(6)

رعى الله الحجاز أو من سكَنْها

ونَجدٍ يعلِها وبْلْ(7)المِخِيْلِة

(8)بلادٍ ضمَّتْ البيت العتيقْ

بها الرحمن يكرَم من يجي له

فسبحان الذي كِلْ الخَلايِقْ

جمعها به وتأتي له ذِليلِه

وفيها المصطفى خيْر البرايا

محمد من عِطِيْ (9) فضْل الوسيلِة

(10)فيا من له نِحِج البيت طاعه

بجودٍ منك وفِّقْنا سبيلِه

وفي ذيك الليالي وافقتني

شكيِّه(11) من نديمٍ (12)نشتكي له

وثِيْجٍ(13) عارفٍ فَطنٍ(14) فهيمْ

ربَشْ(15) قلبي وحيَّرْ له دليلِه

وخَلاّني مْسَمِّر(16) في غِبيْبٍ (17)

تَغْلّيْ بيْ-18- ولا باليَد حيلِه



(فتاة العرب) «1920-2018»

1: سَهَرْني:أسهَرَني.2: بارجٍ:برق.3: أستخِيلِهْ:أنظر إليه وأراقبه.4: مجيْمٍ:مقيم.5: عِسَنْ:عسى أن.6: جِليلِه:قليلة.7: وبْلْ:الوَبْلُ والوابِلُ: المطر الشديد الضَّخْم القطْرِ.8: المِخِيْلة: السحابة.9: عِطِيْ:أعطي.10:الوسيلِة:الشفاعة.11: شكيِّه:شكوى.12: نديم:صاحب مُسامِر.13: وثِيْجٍ:موثق.14: فَطنٍ:الذكي الواعي.15: ربَشْ:أشغل.16: مْسَمِّر:الذي تحمله الريح على أمواج البحر.17: غِبيْب:أعماق البحر.18: تَغْلّيْ:ترمي به إلى الأعلى.19: 20: