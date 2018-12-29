مؤرخونا الأقدمون 3- 5

ثانياً- كتاب الفوائـد في تاريخ الإمـارات والأوابـد

تأليف: الشيخ محمد بن سعيد بن غباش (1899 - 1969م).

الإمارة: رأس الخيمة.

المحقق: د. فالح حنظل.

تاريخ النشر: 1998.

المحتوى: أنساب وتاريخ بعضِ قبائل الإمارات (بنوياس - آل بومهير الموجودون في إمارة رأس الخيمة وسبب انتقالهم من موطنهم القديم وهو بادية الظفرة إلى إمارة الشارقة - آل علي - المرر)، كما تطرق للحديث عن شيخ بني حسن من الحبوس، وعن قرية شمَل في رأس الخيمة.

وعَنوَن المؤلف كلَّ موضوع منها (فائدة: في كذا وكذا)، وذلك تأثراً بدراساته الفقهية.

أهمية الكتاب:

أ- يُعد أحدَ مصادر التاريخ القبلي والأنساب المحلية رغم اقتصاره على عدد محدود من القبائل، حيث تناول هجرات بعض القبائل ومواطن سكناها، وبالذات قبيلتي آل بومهير والمرر.

ب- سعة علم مؤلفه وتنوع ثقافته، حيث كان في الأصل عالماً متضلعاً في الدين لكن اهتماماته متنوعةٌ، ومنها علم التاريخ والأنساب والفلك.

ج- يعتبر مكملاً لكتاباته التاريخية الأخرى من الحواشي والملاحقُ على مدونة يوسف بن محمد الشريف، وكتابِ الجواهر واللآلي في تاريخ عمان الشمالي لعبدالله بن صالح المطوع.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نشرة أخرى للكتاب قام بتحقيقها الأستاذ بلال البدور عام 2004 وسماها (فوائد في تاريخ الإمارات) نشرت ضمن سلسلة «قمم رائدة»، وقد صدرت عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي.