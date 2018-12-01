قصيد.. عيون الشعر الإماراتي

يْقُولْ الْفِهِيمْ الَمَايِدِيْ بِنْ ظَاهِرْ :

وِنَفَسِيْ تِشَاكَا(1)بَاخِصَاتْ(2) اْلَملايِلْ(3)

كِثْيرٍ بِهَا مَا اهْتِدَى وْقََرِّهَا(4) الدّوَا

تِدَاوَى وِعَن بِنْيَانَهَا الصَّدِرزَايِلْ

طِعِيْنٍ بِزَرْقَا حَرْبةٍ دُوْلِبِيِّــة (5)

لَكَنْ بِهَا سَمٍّ مِنْ الْعَامْ حَاِيــــلْ(6)

تِمجّْ(7) الِدّمَا مَجّْ الّرِضِيْع إذَا انْتَهَى

مِنْ الثَّدِيْ يِتْلا عَنْ شِدَاقِيْه(8) سَايِلْ

لا قِلِتْ عِيْنيْ هَوّنِيْ ذَا يِزِيدْهَــا

بها الشُوقْ وَاجْفَاِنْي الاجْوَادْ القلايل

تِشُوفونْ مَاهَذِيْ بِنَفْسِ هِبِيْلِــهْ

تِبَا صَاحِـــبٍ مَاَنالِنيْ مِنِـــهْ نَـايِــــلْ

وَلا مَيّسِنّيْ(9) مِنْ هِــوَاهْ وَلا أرَىَ

سِوَى الْمَطِلْ(10) وَاوْعَاد الِتّمانِيْ طِوايِلْ

فَلا هُوْ الّذِيْ يَوْفِيْ وَلا أنَا انْثِنِيْ

وَارَىَ النَّاسْ حَقٍّ مَايقُولونْ عَايِـــلْ

ولوِ يِحْضِرونْ الْعَارِفِيْنْ تِشَاهِدوا

مِنْهُــوْالِـذِيْ مِنَّا عَــنْ الْحَــقّْ مَايـِــلْ

وِلُوْ هُوْ بِحَدّْ السَّيْف مَاأدْرَكْ اْلوِفَا

أبَا مِنْكَ بَايْمَــــانْ الْعِهُــــودْ الثّقَايِـــلْ

إلىَ كِنِتْ فِيْ خَيْرٍ وِلِيْ مِنِكْ مَا أبَا

وِيَــاكْ الّرِضَــا مِنّيْ فِـَـداكْ الْبِدَايِــلْ

لِكْ الْعِذِرْ لا مِنّيْ خِلافٍ وَلا جِفَـا

وَلا قــايِـــلٍ إلاكَــمِـــا إنْـــت قَـــايِــــل

وَأنَا عَلى كِثْر الْجِفَا أرْتِجِي الْوِفَا

كَمَا يَـرْتِجـِيْ قَـْصـد الْعَـطَّيـّاتْ سَايِـل

صِبْورٍ إلَىَ جتْنِيْ الْخِطَايَا مِحِيْتْهَا

وَلَكَنّْ جَانْي مِنِكْ هَجْرٍ طِوَايِلْ

فَلا تَهْجِرِنّيِ إنَّنِي صَاِحـبْ الثَّنَــــا

عِلِيكْ بانْــوَاعْ الْعِطَــا ِوالّجِمَايِلْ

وِقَلْبِيْ سِقِيمْ الْحَالْ مِنْ عَـامْ الاوَّلْ