5-2 مؤرخونا الأقدمون

أولاً- كتاب الحـوليـات في تاريخ الإمـارات

تأليف: يوسف بن محمد بن علي بن عبدالرحمن الشريف (.....- 1917م) مع إضافات وتعليقات من الشيخ محمد بن سعيد بن غباش (1899 - 1969م).

الإمارة: رأس الخيمة. المحقق: د. فالح حنظل. مع تعليقات وإضافات من علي محمد المطروشي.

تاريخ النشر: 2012 م.

المحتوى: حوليات تاريخية مرتبة على السنين الهجرية، نالت إمارةُ رأس الخيمة منها نصيبَ الأسد، وتضمنت أخباراً تتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والكوارث الطبيعية وأحوالاً مناخية، إضافة إلى تواريخ زواج ووفيات الشيوخ والأعيان، أغلبها من تأليف يوسف الشريف، أُلحق بها تكملة للعلامة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش، مع إضافات وفوائد لمؤلف مجهول.

أهمية الكتاب:

أ‌- أنه أقدمُ المدونات التاريخية المحلية المعروفة، وقد اجتمعت فيه حصيلةُ مدونات سابقة لمؤلفين مجهولين.

ب‌- أصبح مصدراً للمؤلفين اللاحقين، وإن لم يُصرحوا بالنقل عنه والاعتمادِ عليه غالباً.

ج- عناية المؤلف بتأريخ الحوادث غير السياسية، وخاصة المتعلقة بشؤون الاقتصاد والاجتماع والكوارث الطبيعية وتقلبات الطقس، إضافة إلى تواريخ زواج ووفيات الشيوخ والأعيان مما لا يتوافر في المصادر الأجنبية.

د- يمثل نموذجاً مثالياً للكتابة التاريخية في هيئتها البسيطة باتباع طريقة الحوليات البسيطة التي تقتصر على إثبات تواريخ الحوادث، دون الخوض في تفاصيلها ونتائجها.

فقرات مهمة من مقدمة المؤلف:

لا توجد مقدمة معتادة سوى فقرة يقول فيها: «وُجد في بعض الأوراق ذكرُ وفياتٍ ووقائعَ لبعض أهالي عمان من عوامّ رأس الخيمة ولكنها مختصرة، فنقلتها كما هي مع إبدال العامية بالعربية الفصيحة، وها هي مع تاريخها بالرقم الهندي، قال جامعُها، ولم أعرف اسمَه إلا أنه تزوج في 18 ذي الحجة سنة 1274 هـ (الموافق أغسطس 1857م )..».