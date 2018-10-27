«الجرز» سلاح تقليدي وأداة حمل لسكان الجبال

المصدر: حوار - رنا إبراهيم

الجرز أو «اليرز» هي العصا والسلاح في الجبال، وفي كل الأوقات، في النهار والليل، وهي أحد أبرز المفردات الثقافية التي اعتاد سكان الجبال في دولة الإمارات على حملها في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية والدينية، إذ تعتبر مكملة لهيبة وشخصية الرجال أمام الغير، وتستخدم لأغراض دفاعية عدة، عدا عن الاستخدامات الشخصية ومنها حمل الأغراض وصعود الجبال وغيرها. وعلى الرغم من الاستخدامات التقليدية القديمة لهذه الأداة إلا أنها حاربت من أجل بقائها كحرفة تراثية قديمة، متوارثة أباً عن جد، ومن بين أبرز الحرفيين الذين ما زالوا يمارسون هذه الصنعة التقليدية يأتي سعيد محمد الظهوري، من إمارة رأس الخيمة الذي توارث هذه الحرفة وطورها وفقاً لخبراته القديمة المتوارثة.

يقول سعيد الظهوري، الذي توارث حرفة صناعة «اليرز» عن قبيلة الظهوري التي تسكن الجبال منذ القدم، إن الجرزهو سلاح تقليدي قديم له استخدامات عدة، حيث كان يستخدم في الماضي لحمل الأمتعة والأغراض على الكتف، والدفاع عن النفس، وكان جزءاً من المقتنيات الأساسية ويستخدمها الرجال في كل الأوقات في الليل والنهار، ويشتهر الجرز عند سكان الجبال وتحديداً في إمارة رأس الخيمة من قبائل الشحوح والحبوس والظهوريين.

يتكون الجرز من الفأس والعصا وحلقتان من النحاس، يتحدث الظهوري عن الطريقة التقليدية في صناعة الجرز، قائلاً: «تتم صناعة الجرز على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بتقطيع العصا في موسم الربيع (قبل الأمطار)، حيث يتم جلب العصا من أشجار عدة تمتاز بالقوة والصلابة، منها؛ أشجار المزي والسدر والشحش، لنبدأ بمرحلة تقطيع الجرز وتجفيفه وإزالة القشور الخارجية عنه حيث يتم وضعها في مخازن لمدة تبدأ من 6 أشهر إلى سنة، ونحاول في فترة التخزين تجنب البرودة».

تشكيل الجرز

يشير الظهوري إلى أن تنظيف الجرز يتم باستخدام أدوات منها؛ «المسحال» أو المبرد، و«القادو» التي تستخدم في تشكيل الجرز وفقاً لما يريد صنعه. أما مقاسات عصا الجرز فيتم أخذها على حسب طول العصا واستخداماتها أو على حسب طلب مستخدمها. ويستخدم في صناعة الجرز مواد الاستيل والفولاذ و«الجوهر»، وهو نوع من أنواع الحديد، ويستخدم في تصنيعها الفحم الشديد الحرارة، ليتم بعدها تشكيلها بالشكل المطلوب».

زخرفة هندسية

يتميز الجرز بأشكال هندسية وزخرفات متوارثة تعرف باسم «المشمسات»، يقول الظهوري: «يتم استخدام المبرد الصغير في زخرفة الجرز، وبعدها يتم تثبيت حلقة من النحاس عند أسفل العصا، بغرض الحفاظ عليها من التلف الناتج عن المشي والاستخدام وبغرض التثبيت». أما رأس الجرز فيتم تسخينه ودقه بالنار، وبعد ذلك يتم ثقبه بالحديدة وبعد أن يجهز يتم سحله بالمسحال، يقول الظهوري: «بعد الانتهاء من تصنيع الجرز يتم تلوين الخشب بالحناء وفي النهاية يتم دهن الجرز بزيت النارجيل الذي يضفي لمعاناً على الأداة».

ويشير الظهوري إلى أن صناعة الجرز بعد تخزينها وتجفيفها تستغرق أسبوعاً إلى الشهر، مشيراً إلى أن سكان الجبال في الماضي كانوا يستخدمون بجانب الجرز بعض الأسلحة التقليدية، كالسكين أو البيشك، وهي قطعة حديد لها مقبض خشبي وتوضع داخل غمد من الخشب تسمى القطاعة، وكانت تستعمل للزينة والدفاع عن النفس وذبح الأغنام، ويتم وضعها في منتصف الجسم خلف المخزم.