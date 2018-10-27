من عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: سالم الجمري

لِك الله من قلبٍ تزايَد هْمومَه



وجِفنٍ من الفَرقا حَرَبْ(1) طِيْبْ نومَه



وكبدٍ يِزَتْ(2) عن لذة الشِرْب والغِذا



ونفسٍ تِسَقّا (3) حِزْنِها ما تِرومَه(4)



إلا واشقا من شَطَّه(5) الحِب والعَنا



وحالِه سِباه الشوق ثَرْ (6) مِن يِلومَه



حِليفْ البِكا واْزْرَى بِهْ التُّوْق(7) والجِوى(8)



غِريمٍ (9) مْتَيَّمْ ما تِخَفَّتْ عْلُوَمَه



يِجِر العِوا (10) ويْرَدِّدْ النُّوح والبِكا



ودمعِهْ هِمَلْ وبْلٍ (11) هِطَلْ (12) من غيومه



على فقد من شَطَّه بحبِّه وتَيَّمِه



وبَرَّقْ بعينِه وجَرِّحَنِّه سْهومَه



تظاها(13) لي بْوَجهٍ كما طلعة البدر



وخدٍّ كما البرَّاق يغشى نْجومَه



وثغرٍ تِزاها (14) بالثنايا (15) كإنهِنْ



قماشٍ مْنقَّا (16) من مَخامِل (17) رْقومَه



وسِلسَالْهِنْ (18) كالسلسبيل المِصَّفا



يشفي وينعِشْ من فِطَرْ عِقِبْ صومَه



وجيْدٍ كما جيْد الوضيحي (19) مْتَلَّع (20)



مَعْ مِنْحَرٍ (21) صافي لِبِيبٍ (22) نْعومَه