التّصوير الفارق

المصدر: شعر: فهد بن غراب المري

يِجُوْز لِكْ مَا لا يِجُوْز لْغَيْرِكْ

وْ حَطَّيْت لِكْ بَيْن الْحَنَايَا جَنِّهْ

وَ اقُوْل جَلّ اللَّى بِدَعْ تَصْوِيْرِكْ

وِ اللَّى يِجِيْ فِيْ خَاطِرِيْ مَا اكِنِّهْ

إنْت الْوِحِيْد اللّى فَرَقْ تَصْوِيْرِكْ

وِ انْت الْوِحِيْد اللَّى بِيْ أحْسَنْ ظَنِّهْ

وَ انَا خِطَاكْ إنْ مَا كِفَى تَبْرِيْرِكْ

أقُوْل أنَا يَمْكِنْ وْ يَمْكِنْ إنِّهْ

سِكَتّ لكِنْ غَاظِنِيْ تَفْسِيْرِكْ

وِ الْبَسْتِنِيْ شَيٍ بِرِي ٍ مِنِّهْ

حَتَّى عِيُوْنِيْ رَافْضه تَصْغِيْرِكْ

تِشُوْف شَي ٍ مَا دِرَيْنَا عَنِّهْ..!

وَ انَا قَنَعْت وْ كَثَّرْ اللّه خَيْرِكْ

شِكْرَاً وْ جِعْل أُمّكْ وَ ابِيْك الْجَنِّهْ

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