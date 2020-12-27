مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه

بُوْ رَاشِدْ

المصدر:
  • شعر: ذياب بن غانم المزروعي
التاريخ:

لِلْمَعَانِيْ ذَوْق فِيْ مَدْح الرِّجَالْ

مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) عَسَى عِمْرِهْ طِوِيْل

 

رَقِمْ وَاحِدْ دَايمٍ فَـــ.. ايَّةْ مِجَالْ

يِشْهَدْ التَّارِيْخ وَ امْجَادِهْ دِلِيْل

 

فِيْ السِّيَاسِهْ وِالْمِكَارِمْ وِالْخَيَالْ

وْ فِيْ التَّقَدِّمْ أوْ عَلَى سَرْج الأصِيْل

 

عَلَّمْ الأمْوَاجْ تَطْوِيْع الْمُحَالْ

وْ عَلَّمْ الصَّحْرَا عِنَادْ الْمِسْتَحِيْل

 

بِشْتِهْ الضَّافِيْ عَلَى دَاره ظِلالْ

وْ عِدِّهْ الْوَافِيْ لِشَعْبه سَلْسِبِيْل

 

نِقْتِدِيْ بِهْ فِيْ الْمِوَاقِفْ وِالْمِقَالْ

قَايِدٍ قِدْوه لِجِيْلٍ بَعْد جِيْل

 

فِيْه مِنْ (زَايِدْ) وِقُوْفه لِلثِّقَالْ

وْ شِفْت (رَاشِدْ) فِيْه بِالْفِعْل الْجِمِيْل

 

أشْهَدْ أنِّهْ - سَيِّدِيْ- مَضْرَبْ مِثَالْ

مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) فِيْ هَالدِّنْيَا قِلِيْل

 

 

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