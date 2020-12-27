بُوْ رَاشِدْ

المصدر: شعر: ذياب بن غانم المزروعي

لِلْمَعَانِيْ ذَوْق فِيْ مَدْح الرِّجَالْ

مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) عَسَى عِمْرِهْ طِوِيْل

رَقِمْ وَاحِدْ دَايمٍ فَـــ.. ايَّةْ مِجَالْ

يِشْهَدْ التَّارِيْخ وَ امْجَادِهْ دِلِيْل

فِيْ السِّيَاسِهْ وِالْمِكَارِمْ وِالْخَيَالْ

وْ فِيْ التَّقَدِّمْ أوْ عَلَى سَرْج الأصِيْل

عَلَّمْ الأمْوَاجْ تَطْوِيْع الْمُحَالْ

وْ عَلَّمْ الصَّحْرَا عِنَادْ الْمِسْتَحِيْل

بِشْتِهْ الضَّافِيْ عَلَى دَاره ظِلالْ

وْ عِدِّهْ الْوَافِيْ لِشَعْبه سَلْسِبِيْل

نِقْتِدِيْ بِهْ فِيْ الْمِوَاقِفْ وِالْمِقَالْ

قَايِدٍ قِدْوه لِجِيْلٍ بَعْد جِيْل

فِيْه مِنْ (زَايِدْ) وِقُوْفه لِلثِّقَالْ

وْ شِفْت (رَاشِدْ) فِيْه بِالْفِعْل الْجِمِيْل

أشْهَدْ أنِّهْ - سَيِّدِيْ- مَضْرَبْ مِثَالْ

مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) فِيْ هَالدِّنْيَا قِلِيْل

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