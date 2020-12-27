مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه
بُوْ رَاشِدْ
لِلْمَعَانِيْ ذَوْق فِيْ مَدْح الرِّجَالْ
مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) عَسَى عِمْرِهْ طِوِيْل
رَقِمْ وَاحِدْ دَايمٍ فَـــ.. ايَّةْ مِجَالْ
يِشْهَدْ التَّارِيْخ وَ امْجَادِهْ دِلِيْل
فِيْ السِّيَاسِهْ وِالْمِكَارِمْ وِالْخَيَالْ
وْ فِيْ التَّقَدِّمْ أوْ عَلَى سَرْج الأصِيْل
عَلَّمْ الأمْوَاجْ تَطْوِيْع الْمُحَالْ
وْ عَلَّمْ الصَّحْرَا عِنَادْ الْمِسْتَحِيْل
بِشْتِهْ الضَّافِيْ عَلَى دَاره ظِلالْ
وْ عِدِّهْ الْوَافِيْ لِشَعْبه سَلْسِبِيْل
نِقْتِدِيْ بِهْ فِيْ الْمِوَاقِفْ وِالْمِقَالْ
قَايِدٍ قِدْوه لِجِيْلٍ بَعْد جِيْل
فِيْه مِنْ (زَايِدْ) وِقُوْفه لِلثِّقَالْ
وْ شِفْت (رَاشِدْ) فِيْه بِالْفِعْل الْجِمِيْل
أشْهَدْ أنِّهْ - سَيِّدِيْ- مَضْرَبْ مِثَالْ
مِثْل (ابُوْ رَاشِدْ) فِيْ هَالدِّنْيَا قِلِيْل
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