الدَّرب الواضح

المصدر: شعر: نايلة الأحبابي

الدَّرْب نَعْرِف وِجْهِتِهْ بِالْمِوَارِيْ

وْ الاقْدَارْ مَا تَاتِيْ بَلا عِلْم وَ اسْبَابْ

وِ الْحِكْمِهْ اللَّى فِيْ سِجُوْد الْغِدَارِيْ

تِفْتَحْ لَهَا مِنْ قِدْرَةْ الْخَالِقْ أبْوَابْ

وْ نُوْر النِّجُوْم مْقَدِّيَاتْ الْمِسَارِيْ

يِسْبَحْ عَلَى كَفّ الْمِدَارَاتْ بِحْسَابْ

وْ مِنْ لا يِدَوِّرْ فِيْ (صَحِيْح الْبُخَارِيْ)

عَنْ سِنَّةْ الْهَادِيْ وْ فِيْ هَدْي اْلِكْتَابْ

يِضِيْع فِيْ فِكْرٍ مِنْ الْحَقّ عَارِيْ

يِسْمَعْ لِدَجَّالٍ وْ يَصْغِيْ لْكَذَّابْ

فِيْ وَقْتِنَا اللَّى فِيْه بَايِعْ وْ شَارِيْ

وْ كِلٍ عَلَى قَوْلِهْ مْشَجِّعْ وْ عَرَّابْ

الدَّرْب وَاضِحْ وِ الْعِبُوْر اخْتِيَارِيْ

وِ الْحِجِّهْ يْعَوِّدْ بِهَا كِلّ مِنْ غَابْ

يَا اللّه عَوْنِكْ يَا الْوِلِيْ خَيْر بَارِيْ

تَهْدِيْ لِنَهْج الْخَيْر يَا رَبّ الارْبَابْ

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