الدَّرب الواضح

المصدر:
  • شعر: نايلة الأحبابي
التاريخ:

الدَّرْب نَعْرِف وِجْهِتِهْ بِالْمِوَارِيْ

وْ الاقْدَارْ مَا تَاتِيْ بَلا عِلْم وَ اسْبَابْ

 

وِ الْحِكْمِهْ اللَّى فِيْ سِجُوْد الْغِدَارِيْ

تِفْتَحْ لَهَا مِنْ قِدْرَةْ الْخَالِقْ أبْوَابْ

 

 

وْ نُوْر النِّجُوْم مْقَدِّيَاتْ الْمِسَارِيْ

يِسْبَحْ عَلَى كَفّ الْمِدَارَاتْ بِحْسَابْ

 

وْ مِنْ لا يِدَوِّرْ فِيْ (صَحِيْح الْبُخَارِيْ)

عَنْ سِنَّةْ الْهَادِيْ وْ فِيْ هَدْي اْلِكْتَابْ

 

يِضِيْع فِيْ فِكْرٍ مِنْ الْحَقّ عَارِيْ

يِسْمَعْ لِدَجَّالٍ وْ يَصْغِيْ لْكَذَّابْ

 

فِيْ وَقْتِنَا اللَّى فِيْه بَايِعْ وْ شَارِيْ

وْ كِلٍ عَلَى قَوْلِهْ مْشَجِّعْ وْ عَرَّابْ

 

الدَّرْب وَاضِحْ وِ الْعِبُوْر اخْتِيَارِيْ

وِ الْحِجِّهْ يْعَوِّدْ بِهَا كِلّ مِنْ غَابْ

 

يَا اللّه عَوْنِكْ يَا الْوِلِيْ خَيْر بَارِيْ

تَهْدِيْ لِنَهْج الْخَيْر يَا رَبّ الارْبَابْ

 

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