رَعد السَّحابة

رَعد السَّحابة
لا بَاسْ يَا جَرْحٍ تِفَاقَمْ صِوَابه
مِتْمَكِّنٍ بَيْن الْحَشَى وِ اسْتِقَرَّا
يَرْعِدْ بِقَلْبِيْ مِثِلْ رَعْد السَّحَابه
فِيْ لَيْل وَسْمٍ لا رَعَدْ ثُمْ.. سَرَّى
حَدَّتْنِيْ الدِّنْيَا وْ جَتْنِي... الْكَآبه
وْ طَلَعْت مِنْ حَدّ الصَّبِرْ لَيْن بَرَّا
وِ انْ جِيْت بَاشْكِيْ حَالِتِيْ لِلْقَرَابه
مَا احِسّ بَامَانٍ وْ لا لِيْ.. مِقَرَّا
أشُوْف قَدْرِيْ مَعْك طَوَّلْ سَرَابه
إلَى مِتَى نَرْجِيْك وَيْش اتِّحَرَّى
كِنْت آتَحَمَّلْهَا بِصَدْر وْ رَحَابه
لَيْنِهْ تِمَادَى بِالْأَلَمْ.. وِ اسْتِمَرَّا
بَعْض الْوِفَا لا اوْفَيْت لا وَا سِفَا به
لِصْغِيْر بُوْمٍ عَايِشْ بْوَكْر حِرَّا..!
إخْتَارْ لِهْ مَمْشَى حِقِيْرٍ مِشَابه
وَ انَا مِنْ افْعَالْ الرِّخُوْم آتِبَرَّى
دَاسَوْا الْوِفَا وِ التَّضْحِيِهْ بِالتِّرَابه
وَ ارْوَاحِهُمْ بِالْغَدر صَارَتْ.. مِذَرَّى