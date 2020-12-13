الْمَوْعِدْ الْمُهَاجِرْ

المصدر: شعر: ردة السفياني

لَيْلِكْ شِتَا كَيْف الشِّتَا لَيْلِكْ اخْتَارْ..؟!

وِ اخْتَارْ حِزْنِكْ وِ انْت حِزْنِكْ عَصِيَّا

تَعَالْ سَوْلِفْ لِلسَّهَرْ هَاتْ الاسْرَارْ

تَوّ اشْتِعَالْ الْبَوْح فِيْنَا تَهَيَّا

سَوْلِفْ عَنْ الدَّارْ وْ سِمَا غِرْبَةْ الدَّارْ

عَنْ مِوْجِعَاتْ الدَّارْ صِبْح وْ عَشِيَّا

عَنْ لَيْلِةٍ فِيْهَا بِدَا نَجم وِ احْتَارْ

يَكْتِبْ لِكْ اسْم وْ لا لِقَى لِكْ سِمِيَّا

عَنْ مَوْعِدٍ هَاجَرْ وْ لا حَصَّلْ أنْصَارْ

حَاوَلْ يِعُوْد وْ سَادِنْ الدَّرْب عَيَّا..!

عَنْ غَلْطِةٍ كَانَتْ تِقِفْ خَلْف الاعْذَارْ

وِ مْن الثَّرَى تِمْتَدّ لَيْن الثِّرَيَّا

مِنْهَا تِبَرْعَمْ مِرْوَدْ الزَّيْت وِ النَّارْ

وْ فِيْهَا تِبَاشَرْ بَابْ طَلْق الْمِحَيَّا

عَنْ طِفل كَانْ هْنَاكْ وَ احْلامِهْ أزْهَارْ

يَرْسِمْ صِبَاحْ وْ فِيْ صِبَاحه تِفَيَّا

كَانَتْ يِدَيْه مْن السِّمَا تَقْطِفْ أقْمَارْ

وِانْ شَافْ غَيْمِهْ سَارِيِهْ قَالْ: هَيَّا

يَامَا كِتَبْ لِمْعَاتَبِكْ بَعْض الاشْعَارْ

وَ اهْدَاكْ غِصْن مْن السَّحَابه طِرِيَّا

هِنَاكْ يَامَا جَدْوَلِهْ بَوْح الاشْجَارْ

وَ اخَذْ مَعْ أحْلامه مِكَانٍ قِصِيَّا

هِنَاكْ كَانْ وْ كَانَتْ أقْدَاره أقْدَارْ

هِنَاكْ كَانْ وْ لا لِقِيْتِهْ هِنَيَّا..!

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