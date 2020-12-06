سَلامْ اللّه عَلَى عِزّ الْوِطَنْ فِيْ عِيْدِهْ الْمَيْمُون

تِحِيَّةْ شَاعِرٍ عَبَّرْ عَنْ شْعُوْره وْ مَكْنُوْنه

تِحِيِّهْ تَوْفِيْ الدَّيَّانْ لَوْ مَا تَعْفِيْ الْمَدْيُون



وْ لَوْ نَرْخِصْ لِهْ الأعْمَارْ مَا نَوْفِيْ لِهْ دْيُوْنه

وِطَنْ (زَايِدْ) عِسَى (زَايِدْ) عَلَى قَبْره تِهِلّ مْزُون

يَلَيْن الزَّهر وِ الْمَشْمُوم يِتْعَانَقْ عَلَى رْكُوْنه

بِنَى دَاره وْ عَمَّرْهَا وْ عَلَّى فِيْ ثَرَاهَا حْصُون



وْ مَا زِلْنَا عَلَى نَهْجه وْ شَعْبه فِيْ ذَرَى حْصُوْنه

تَحَتْ رَايَةْ (خِلِيْفِهْ) شَيْخِنَا عَهْد الْوِفَا مَصْيُون



نِحِنْ شَعْبه وْ(بُوْ سِلْطَانْ) قَلْب الشَّعْب وِ عْيُوْنه

عِجِيْد وْ رَمْزٍ وْ عِزْوه وْ فِيْ الشِّدَّاتْ ذِخْر وْ عَون

هِمُوْم عْيَالِهْ تْزَاحِمْ حِرِيْر (الْبِشْت) بِمْتُوْنه

وْ عَنْ يَمْنَاهْ (بُوْ رَاشِدْ مْحَمَّدْ) فَخْرِنَا الْمَامُون

سَنَامْ الْمَجْد فَارِسْنَا وْ يَبْشِرْ مِنْ طَلَبْ عَوْنه

سِدِيْد الرَّايْ وِ الرُّؤْيِهْ.. وْ حِلْمِهْ مَا وِسَعْه الْكَون

تِضِيْق الأرْض بِطْمُوْحه وْ ضَاقْ الْبَحر مِنْ دُوْنه

وَ(ابُوْ خَالِدْ) قِوِيّ الْبَاسْ فِيْ الْهَيْجَا يِهِزّ رْكُون

قَبِلْ مَا يَنْزِلْ الْمَيْدَانْ عِدْوَانِهْ يِهَابَوْنه

كَفُوْ لَيْث الْوِطَنْ دِرْع الْبِلادْ وْ سَيْفها الْمَسْنُون

تَحَتْ هَيْبَةْ (أبُوْ خَالِدْ) بِلادْ الْخَير مَامُوْنه

بِلادٍ عَزَّهَا رَبِّيْ بِحِكَّامٍ لَهَا يَوْفُون

عِطَوْنَا وِاجْزِلَوْا بِالْجُود جُوْدٍ مَا يِمِنُّوْنه

نِحِنْ فِيْ خَيْر لانّ الْخَيْر فِيْنَا سِرِّهْ الْمَكْنُون

وْ تِشْهَدْ بِهْ مِوَاقِفْنَا.. وْ رَبْع الْخَيْر يَطْرُوْنه

لأنَّا نَسْعِفْ الشَّافِيْ وْ نِمْسَحْ دَمْعَةْ الْمَحْزُون



وْ نَوْفِيْ بِالْعَهِدْ لِلْجَارْ مَا نَخْلِفْ وْ لا نْخُوْنه

وْ لا تِلْقَون فِيْ بْلادِيْ أحَدْ رَاضِيْ وَاحَدْ مَغْبُون



حِقُوْق النَّاسْ مَحْفُوْظه وْ مَرْفُوْقه وْ مَضْمُوْنه

هِنَا نَبْنِيْ وِطَنْ مِتْسَامِحْ وْ دِسْتُوْرِهْ الْقَانُون

كَرَامَاتْ الْبِشَرْ بَارْضه لَهَا حُرْمه وْ مَصْيُوْنه

هِنَا يَشْدُوْ حِمَامْ السِّلْم وْ تِتْشَابَكْ عَلَيْه غْصُون

يِرَفْرِفْ فِيْ سِمَا بْلادِيْ طَرَبْ وِ يْغَنِّيْ لْحُوْنه

هِنَا التَّارِيْخ يِتْجَدَّدْ وْ لا يِتْبَدَّلْ الْمَضْمُون



تَرَى مِنْ يِسْتِعِيْن اللّه يِكُوْن اللّه فِيْ عَوْنه

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز