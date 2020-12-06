شعر: ذياب بن غانم المزروعي

عَهْد الْوِفَا

التاريخ:

سَلامْ اللّه عَلَى عِزّ الْوِطَنْ فِيْ عِيْدِهْ الْمَيْمُون

                     تِحِيَّةْ شَاعِرٍ عَبَّرْ عَنْ شْعُوْره وْ مَكْنُوْنه

تِحِيِّهْ تَوْفِيْ الدَّيَّانْ لَوْ مَا تَعْفِيْ الْمَدْيُون

                     وْ لَوْ نَرْخِصْ لِهْ الأعْمَارْ مَا نَوْفِيْ لِهْ دْيُوْنه

وِطَنْ (زَايِدْ) عِسَى (زَايِدْ) عَلَى قَبْره تِهِلّ مْزُون

                     يَلَيْن الزَّهر وِ الْمَشْمُوم يِتْعَانَقْ عَلَى رْكُوْنه

بِنَى دَاره وْ عَمَّرْهَا وْ عَلَّى فِيْ ثَرَاهَا حْصُون

                     وْ مَا زِلْنَا عَلَى نَهْجه وْ شَعْبه فِيْ ذَرَى حْصُوْنه

تَحَتْ رَايَةْ (خِلِيْفِهْ) شَيْخِنَا عَهْد الْوِفَا مَصْيُون

                     نِحِنْ شَعْبه وْ(بُوْ سِلْطَانْ) قَلْب الشَّعْب وِ عْيُوْنه

عِجِيْد وْ رَمْزٍ وْ عِزْوه وْ فِيْ الشِّدَّاتْ ذِخْر وْ عَون

                     هِمُوْم عْيَالِهْ تْزَاحِمْ حِرِيْر (الْبِشْت) بِمْتُوْنه

وْ عَنْ يَمْنَاهْ (بُوْ رَاشِدْ مْحَمَّدْ) فَخْرِنَا الْمَامُون

                     سَنَامْ الْمَجْد فَارِسْنَا وْ يَبْشِرْ مِنْ طَلَبْ عَوْنه

سِدِيْد الرَّايْ وِ الرُّؤْيِهْ.. وْ حِلْمِهْ مَا وِسَعْه الْكَون

                     تِضِيْق الأرْض بِطْمُوْحه وْ ضَاقْ الْبَحر مِنْ دُوْنه

وَ(ابُوْ خَالِدْ) قِوِيّ الْبَاسْ فِيْ الْهَيْجَا يِهِزّ رْكُون

                     قَبِلْ مَا يَنْزِلْ الْمَيْدَانْ عِدْوَانِهْ يِهَابَوْنه

كَفُوْ لَيْث الْوِطَنْ دِرْع الْبِلادْ وْ سَيْفها الْمَسْنُون

                     تَحَتْ هَيْبَةْ (أبُوْ خَالِدْ) بِلادْ الْخَير مَامُوْنه

بِلادٍ عَزَّهَا رَبِّيْ بِحِكَّامٍ لَهَا يَوْفُون

                     عِطَوْنَا وِاجْزِلَوْا بِالْجُود جُوْدٍ مَا يِمِنُّوْنه

نِحِنْ فِيْ خَيْر لانّ الْخَيْر فِيْنَا سِرِّهْ الْمَكْنُون

                     وْ تِشْهَدْ بِهْ مِوَاقِفْنَا.. وْ رَبْع الْخَيْر يَطْرُوْنه

لأنَّا نَسْعِفْ الشَّافِيْ وْ نِمْسَحْ دَمْعَةْ الْمَحْزُون

                     وْ نَوْفِيْ بِالْعَهِدْ لِلْجَارْ مَا نَخْلِفْ وْ لا نْخُوْنه

وْ لا تِلْقَون فِيْ بْلادِيْ أحَدْ رَاضِيْ وَاحَدْ مَغْبُون

                     حِقُوْق النَّاسْ مَحْفُوْظه وْ مَرْفُوْقه وْ مَضْمُوْنه

هِنَا نَبْنِيْ وِطَنْ مِتْسَامِحْ وْ دِسْتُوْرِهْ الْقَانُون

                     كَرَامَاتْ الْبِشَرْ بَارْضه لَهَا حُرْمه وْ مَصْيُوْنه

هِنَا يَشْدُوْ حِمَامْ السِّلْم وْ تِتْشَابَكْ عَلَيْه غْصُون

                     يِرَفْرِفْ فِيْ سِمَا بْلادِيْ طَرَبْ وِ يْغَنِّيْ لْحُوْنه

هِنَا التَّارِيْخ يِتْجَدَّدْ وْ لا يِتْبَدَّلْ الْمَضْمُون

                     تَرَى مِنْ يِسْتِعِيْن اللّه يِكُوْن اللّه فِيْ عَوْنه

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