شعر: محمد السفياني

الْبَهْجَةْ الرّماديّة

التاريخ:

مِنْ الْقَاصِيْ وِحْدِتِيْ وِ الْخَوْف وِ الْبَرْد وْسِهَادِيْ

                                   جِيْت لِكْ شَايِلْ جِرُوْحِيْ مِنْ تَعَبْهَا فِيْ تَعَبْهَا

مَا مَعِيْ مِنْ بَهْجَةْ أيَّامِيْ سِوَى اللَّوْن الرِّمَادِيْ

                                   مَاضِيٍ حَاضِرْ وْ حَاضِرْ مَاضِيٍ فِيْ مِغْتِرِبْهَا

مَاتَتْ أحْلامِيْ وْ ثَوْب الصَّبر مَا يِسْتِرْ حِدَادِيْ

                                   كِلِّمَا اسْتَوْدَعْتَهَا النِّسْيَانْ حِرْمَانِيْ نِدَبْهَا

وَيْن أرُوْح وْ غِرْبِتِيْ فِيْ كِلّ وِجْهِهْ لِيْ تِنَادِيْ

                                   وَيْن أرُوْح وْ خِطْوِتِيْ مَا زَالْ يَكْوِيْنِيْ لَهَبْهَا

وَيْن أرُوْح وْ فِيْ بِلادِيْ مَا بِقَى لِيْ مِنْ بِلادِيْ

                                   غَيْر نَفْحه مِنْ أهَلْهَا وْ غَيْر رِيْحه مِنْ عَرَبْهَا

آهْ لَوْ تَدْرِيْن كَمْ عَانَيْت لاجْل آكُوْن عَادِيْ

                                   فِيْ عِيُوْن اشْفَاقْهَا يِجْتَاحِنِيْ خَوْف وْ عِتَبْهَا

وْ آه لَوْ تَدْرِيْن كَمْ هذَا الْحِزِنْ يِهْوَى مِدَادِيْ

                                   وْ كَمْ بِذَلْت وْ كَمْ بِذَلْت لْفَرْحِةٍ مَا اللّه كِتَبْهَا

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