الْبَهْجَةْ الرّماديّة

مِنْ الْقَاصِيْ وِحْدِتِيْ وِ الْخَوْف وِ الْبَرْد وْسِهَادِيْ

جِيْت لِكْ شَايِلْ جِرُوْحِيْ مِنْ تَعَبْهَا فِيْ تَعَبْهَا

مَا مَعِيْ مِنْ بَهْجَةْ أيَّامِيْ سِوَى اللَّوْن الرِّمَادِيْ



مَاضِيٍ حَاضِرْ وْ حَاضِرْ مَاضِيٍ فِيْ مِغْتِرِبْهَا

مَاتَتْ أحْلامِيْ وْ ثَوْب الصَّبر مَا يِسْتِرْ حِدَادِيْ

كِلِّمَا اسْتَوْدَعْتَهَا النِّسْيَانْ حِرْمَانِيْ نِدَبْهَا

وَيْن أرُوْح وْ غِرْبِتِيْ فِيْ كِلّ وِجْهِهْ لِيْ تِنَادِيْ

وَيْن أرُوْح وْ خِطْوِتِيْ مَا زَالْ يَكْوِيْنِيْ لَهَبْهَا

وَيْن أرُوْح وْ فِيْ بِلادِيْ مَا بِقَى لِيْ مِنْ بِلادِيْ

غَيْر نَفْحه مِنْ أهَلْهَا وْ غَيْر رِيْحه مِنْ عَرَبْهَا

آهْ لَوْ تَدْرِيْن كَمْ عَانَيْت لاجْل آكُوْن عَادِيْ

فِيْ عِيُوْن اشْفَاقْهَا يِجْتَاحِنِيْ خَوْف وْ عِتَبْهَا

وْ آه لَوْ تَدْرِيْن كَمْ هذَا الْحِزِنْ يِهْوَى مِدَادِيْ



وْ كَمْ بِذَلْت وْ كَمْ بِذَلْت لْفَرْحِةٍ مَا اللّه كِتَبْهَا

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