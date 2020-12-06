فضيلة الصَّمت

شعر: علي المهيري
فضيلة الصَّمت
مَا ادْرِيْ أدَارِيْ مِنْ وَاغْضَبْ عَلَى مِنْ؟
وْ مَا ادْرِيْ أمَشِّيْ مِنْ يَا بَعْض اْلاَصْحَابْ
صَمْتِيْ فِضِيْلِهْ بْوَقْت مَا هُوْ بِآمِنْ
رَغْم انِّيْ ادْرِيْ وِشْ حِصَلْ خَلْف اْلاَبْوَابْ
مَا بِهْ أحَدْ فِيْ الْكَون لِلْعِمر ضَامِنْ
وْ لا الْخِطَا لَوْ دَامْ بَيْكُوْن غَلاَّبْ
وْ لا الْقِلُوْب اللَّى بْقِضَاهَا تَآمِنْ
تَغْفِرْ لِجَارِحْهَا وْ لا تِحْسِبْ حْسَابْ
يَا كَمّ مِنْ عَيْنِيْ قِلُوْبٍ تَرَامَنْ
وْ يَا كَمّ طَاحَوْا نَاسٍ أحْسِبْهُمْ أحْبَابْ
وْيَا كَمْ عِيُوْنِيْ عَنْ خِطَايَا تَعَامَنْ
وْ لَيْت الْخِطَايَا مِنْ فِعِلْ نَاسٍ أغْرَابْ
مَا وِدِّيْ إلاَّ فِيْ نِفُوسٍ تِسَامَنْ
مِنْ طِيْبَهَا كِلْ شَيّ فِيْ هَالزِّمَنْ طَابْ