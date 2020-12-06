شعر: علي المهيري

فضيلة الصَّمت

التاريخ:

مَا ادْرِيْ أدَارِيْ مِنْ وَاغْضَبْ عَلَى مِنْ؟

                       وْ مَا ادْرِيْ أمَشِّيْ مِنْ يَا بَعْض اْلاَصْحَابْ

صَمْتِيْ فِضِيْلِهْ بْوَقْت مَا هُوْ بِآمِنْ

                       رَغْم انِّيْ ادْرِيْ وِشْ حِصَلْ خَلْف اْلاَبْوَابْ

مَا بِهْ أحَدْ فِيْ الْكَون لِلْعِمر ضَامِنْ

                       وْ لا الْخِطَا لَوْ دَامْ بَيْكُوْن غَلاَّبْ

وْ لا الْقِلُوْب اللَّى بْقِضَاهَا تَآمِنْ

                       تَغْفِرْ لِجَارِحْهَا وْ لا تِحْسِبْ حْسَابْ

يَا كَمّ مِنْ عَيْنِيْ قِلُوْبٍ تَرَامَنْ

                       وْ يَا كَمّ طَاحَوْا نَاسٍ أحْسِبْهُمْ أحْبَابْ

وْيَا كَمْ عِيُوْنِيْ عَنْ خِطَايَا تَعَامَنْ

                       وْ لَيْت الْخِطَايَا مِنْ فِعِلْ نَاسٍ أغْرَابْ

مَا وِدِّيْ إلاَّ فِيْ نِفُوسٍ تِسَامَنْ

                       مِنْ طِيْبَهَا كِلْ شَيّ فِيْ هَالزِّمَنْ طَابْ

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