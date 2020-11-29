زَايِدْ و رَاشِدْ

مِنْ (اثْنَيْن دِيْسَمْبَرْ) سِنَةْ (وَاحِدْ وْ سَبْعِيْن)

(اْلاِمَارَاتْ) تَسْكِنْ هَامَةْ الْمَجْد وِ الطَّاله

مِنْ الرَّمْل عَمَّرْهَا (الْفَلاحِيْ) بِقَلْب وْ عَيْن

يَالَيْن اسْتِوَتْ دَاره بِوَجْه الزِّمَنْ هَاله

وِقَفْ (زَايِدْ) وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) مِتَّحْدِيْن

وْ كِلٍ بِذَلْ لِلأرْض مِنْ دَمّهْ وْ حَاله

وْ مَدُّوْا النِّظَرْ عَلَى طِمُوْح السِّنِيْن سْنِيْن

عَشَانْ الْوِطَنْ تِتْنَعَّمْ بْعِزِّهْ عْيَاله

وْ(زَايِدْ) وْ(رَاشِدْ) بَعَدْهُمْ يَا عَرَبْ حَيِّيْن

وْ لا مَاتْ مِنْ عَاشَتْ بَعَدْ مَوْتِهْ أفْعَاله

وْ لا مَاتْ مِنْ خَلَّفْ مِنْ عْيَالِهْ الذَّرْبِيْن

زِحُوْلٍ تِكَمِّلْ نَهْجِهْ وْ تِحْفظ خْصَاله

(خِلِيْفِهْ) يِعِيْش بــــــــــــْ (زَايِدْ الْخَيْر) فِكْر وْ دِيْن

وْ بِشْتِهْ يِضِفّ الْعَالَمْ بْهَيْبَةْ ظْلاله

مَعِهْ وَاقِفْ حْزَامْ الْعَرَبْ فِيْ الْعِسِرْ وِ اللِّيْن

(أبُو خَالِدْ مْحَمَّدْ) وْ فَالْ السِّعِدْ فَاله

(فَلاحِيْ) مِنْ الْعِزِّهْ.. تِعَزْوَوْا بِهْ الْحَيِّيْن

وْ هُوْ يَكْفِيْ الْحَيِّيْن مِنْ عِزِّهْ لْحَاله

وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) وْ طِمُوْحه نِشُوْفه زَيْن

بِشَوْفَةْ (مْحَمَّدْ) كَاسِرْ الصَّعْب وَ اغْلاله

لِهْ الْمِسْتَحِيْل يْصِيْر وَاقِعْ بِطَرْفَةْ عَيْن

وْ لا شَيْ طِمُوْح إلاَّ بِهْ مْحَقِّقْ آمَاله

شِيُوْخ (الإمَارَاتْ) العظِيْمِهْ قَبِلْ وَ الْحِيْن

لِهُمْ غَنَّمْ التَّارِيْخ مِنْ بِنِّهْ وْ هَاله

مَعَاهُمْ (اْلاِمَارَاتِيْ) رِقَى بِالْمَعَالِيْ لَيْن

تِسَامَى عَلَى سَطْح الْقُمَرْ يَا هِنِيَّا له

وْ لَوْ دَارَتْ الدِّنْيَا وْ جَارْ الزِّمَانْ الشَّيْن



مَا مَالْ (الإمَارَاتِيْ) وْ لَوْ مَيَّلْ عْقَاله

عَرَبْ مِنْ شَهَامَتْهُمْ لِعِزّ الْعَرَبْ شَارِيْن

وْ لَوْ يَوْرِدُوْن الْمَوْت رِجْلِيْ وْ خَيَّاله

هَلْ الطَّايْلِهْ أكْبَرْ مِنْ الشِّعر وِ التَّدْوِيْن



وْ أكْبَرْ مِنْ الشَّاعِرْ وْ أكْبَرْ مِنْ امْثَاله

وِطَنْ مِنْ كَرَامَةْ أرْضه وْنَاسِهْ الْوَافِيْن



تِعِمّ الْعَرَبْ وِ الْعَالَمْ الشَّاسِعْ أفْضَاله

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