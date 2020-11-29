شعر: أحمد المقبالي

زَايِدْ و رَاشِدْ

التاريخ:

مِنْ (اثْنَيْن دِيْسَمْبَرْ) سِنَةْ (وَاحِدْ وْ سَبْعِيْن)

                             (اْلاِمَارَاتْ) تَسْكِنْ هَامَةْ الْمَجْد وِ الطَّاله

مِنْ الرَّمْل عَمَّرْهَا (الْفَلاحِيْ) بِقَلْب وْ عَيْن

                             يَالَيْن اسْتِوَتْ دَاره بِوَجْه الزِّمَنْ هَاله

وِقَفْ (زَايِدْ) وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) مِتَّحْدِيْن

                             وْ كِلٍ بِذَلْ لِلأرْض مِنْ دَمّهْ وْ حَاله

وْ مَدُّوْا النِّظَرْ عَلَى طِمُوْح السِّنِيْن سْنِيْن

                             عَشَانْ الْوِطَنْ تِتْنَعَّمْ بْعِزِّهْ عْيَاله

وْ(زَايِدْ) وْ(رَاشِدْ) بَعَدْهُمْ يَا عَرَبْ حَيِّيْن

                             وْ لا مَاتْ مِنْ عَاشَتْ بَعَدْ مَوْتِهْ أفْعَاله

وْ لا مَاتْ مِنْ خَلَّفْ مِنْ عْيَالِهْ الذَّرْبِيْن

                             زِحُوْلٍ تِكَمِّلْ نَهْجِهْ وْ تِحْفظ خْصَاله

(خِلِيْفِهْ) يِعِيْش بــــــــــــْ (زَايِدْ الْخَيْر) فِكْر وْ دِيْن

                             وْ بِشْتِهْ يِضِفّ الْعَالَمْ بْهَيْبَةْ ظْلاله

مَعِهْ وَاقِفْ حْزَامْ الْعَرَبْ فِيْ الْعِسِرْ وِ اللِّيْن

                             (أبُو خَالِدْ مْحَمَّدْ) وْ فَالْ السِّعِدْ فَاله

(فَلاحِيْ) مِنْ الْعِزِّهْ.. تِعَزْوَوْا بِهْ الْحَيِّيْن

                             وْ هُوْ يَكْفِيْ الْحَيِّيْن مِنْ عِزِّهْ لْحَاله

وْ(رَاشِدْ بِنْ سْعِيْد) وْ طِمُوْحه نِشُوْفه زَيْن

                             بِشَوْفَةْ (مْحَمَّدْ) كَاسِرْ الصَّعْب وَ اغْلاله

لِهْ الْمِسْتَحِيْل يْصِيْر وَاقِعْ بِطَرْفَةْ عَيْن

                             وْ لا شَيْ طِمُوْح إلاَّ بِهْ مْحَقِّقْ آمَاله

شِيُوْخ (الإمَارَاتْ) العظِيْمِهْ قَبِلْ وَ الْحِيْن

                             لِهُمْ غَنَّمْ التَّارِيْخ مِنْ بِنِّهْ وْ هَاله

مَعَاهُمْ (اْلاِمَارَاتِيْ) رِقَى بِالْمَعَالِيْ لَيْن

                             تِسَامَى عَلَى سَطْح الْقُمَرْ يَا هِنِيَّا له

وْ لَوْ دَارَتْ الدِّنْيَا وْ جَارْ الزِّمَانْ الشَّيْن

                             مَا مَالْ (الإمَارَاتِيْ) وْ لَوْ مَيَّلْ عْقَاله

عَرَبْ مِنْ شَهَامَتْهُمْ لِعِزّ الْعَرَبْ شَارِيْن

                             وْ لَوْ يَوْرِدُوْن الْمَوْت رِجْلِيْ وْ خَيَّاله

هَلْ الطَّايْلِهْ أكْبَرْ مِنْ الشِّعر وِ التَّدْوِيْن

                             وْ أكْبَرْ مِنْ الشَّاعِرْ وْ أكْبَرْ مِنْ امْثَاله

وِطَنْ مِنْ كَرَامَةْ أرْضه وْنَاسِهْ الْوَافِيْن

                             تِعِمّ الْعَرَبْ وِ الْعَالَمْ الشَّاسِعْ أفْضَاله

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