شعر: محمد الشامسي

حَاجَةْ يِـتِيم

التاريخ:

لا تِشْتِكِيْ مِنْ جَوْر وَقْتٍ تِمُرّهْ

                      وِ اغْنَمْ زِمَانِكْ بِالِّذِيْ عَادْ مَا مَرّ

وْ دَامْ اللِّيَالِيْ يَا فِتَى مِسْتِمِرّهْ

                      بِيْجِرِّنَا هَمّ اللِّيَالِيْ لَهَا جَرّ

دِنْيَاكْ مَا هِيْ دَايْمِهْ بِالْمِسَرّهْ

                      غَدَّارِةٍ فِيْ جَوْفهَا الْخَيْر وِ الشَّرّ

تَسْقِيْك مِنْ كَاسْ الْحَلا رِبْع ذَرَّهْ

                      وِ تْعِلّ مِنْهَا بَاقِيْ الدَّهر مَا مَرّ

وِتْفِرّ مِنِّك لا بِغَيْت الْمِسَرّهْ

                      وِ تْجِيْك غَصْبٍ بِالِّذِيْ عَاد مَا سَرّ

خِذْهَا نِصِيْحِهْ لا تِجِيْك الْمِضَرّهْ

                      وِ اتْرِكْ وِلِيْفٍ مَا رِسَى لِكْ عَلَى بَرّ

وِ اللَّى يِوِدِّكْ صُوْن وِدِّهْ وْ بِرّهْ

                      مَا عَاشْ وِدٍ صَاحِبِهْ عَادْ مَا بَرّ

مِنْ سَار فِيْ دَرْب الهِوَى لا يِغِرّهْ

                      ضِحْك السِّنُوْن وْ خَافِيْ الْجَاشْ مِحْتَرّ

خَلِّكْ كَمَا ذِيْبٍ إذَا كَرّ كَرّهْ

                      كَرّ الأسُوْد وْ كَرّ مِنْ يَعْرِفْ الْكَرّ

دَرْب الْهِوَى يَا صَاحِبِيْ مِنْ يِمُرّهْ

                      يَعْرِفْ مِسَالِكْ خَافِيْ الدَّرْب لا مَرّ

وَ انَا بِذَاكْ الدَّرْب عَانَيْت حَرّهْ

                      حَرّ الِّذِيْ فِيْ جَوْفه الْجَمر مِنْشَرّ

خِلِّيْ يِنَامْ وْ حَالِتِهْ مِسْتِقِرّهْ

                      وَ انَا عَلَى جَمْر الْغِضَا بَايِتْ أسْهَرْ

اللّه يِسَامِحْ مِنْ بَلانِيْ بِشَرّهْ

                      يَوْمٍ رُمَانِيْ فِيْ هِوَى وَاحِدٍ غِرّ

قِدْ شَلّ قَلْبِيْ يَا (عِلِيْ) مِنْ مِقَرّهْ

                      ثُمْ غَابْ عَنِّيْ وِ ابْتَعَدْ مِنِّيْ وْ فَرّ..!

وَاصْبَحْت مِنْ بَعْدِهْ عَلَى حِيْن غِرّهْ

                      مِثْل الْيِتِيْم اللَّى إلَى النَّاسْ مِضْطَرّ

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