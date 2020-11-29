حَاجَةْ يِـتِيم

لا تِشْتِكِيْ مِنْ جَوْر وَقْتٍ تِمُرّهْ

وِ اغْنَمْ زِمَانِكْ بِالِّذِيْ عَادْ مَا مَرّ

وْ دَامْ اللِّيَالِيْ يَا فِتَى مِسْتِمِرّهْ

بِيْجِرِّنَا هَمّ اللِّيَالِيْ لَهَا جَرّ

دِنْيَاكْ مَا هِيْ دَايْمِهْ بِالْمِسَرّهْ

غَدَّارِةٍ فِيْ جَوْفهَا الْخَيْر وِ الشَّرّ

تَسْقِيْك مِنْ كَاسْ الْحَلا رِبْع ذَرَّهْ

وِ تْعِلّ مِنْهَا بَاقِيْ الدَّهر مَا مَرّ

وِتْفِرّ مِنِّك لا بِغَيْت الْمِسَرّهْ

وِ تْجِيْك غَصْبٍ بِالِّذِيْ عَاد مَا سَرّ

خِذْهَا نِصِيْحِهْ لا تِجِيْك الْمِضَرّهْ

وِ اتْرِكْ وِلِيْفٍ مَا رِسَى لِكْ عَلَى بَرّ

وِ اللَّى يِوِدِّكْ صُوْن وِدِّهْ وْ بِرّهْ

مَا عَاشْ وِدٍ صَاحِبِهْ عَادْ مَا بَرّ

مِنْ سَار فِيْ دَرْب الهِوَى لا يِغِرّهْ

ضِحْك السِّنُوْن وْ خَافِيْ الْجَاشْ مِحْتَرّ

خَلِّكْ كَمَا ذِيْبٍ إذَا كَرّ كَرّهْ

كَرّ الأسُوْد وْ كَرّ مِنْ يَعْرِفْ الْكَرّ

دَرْب الْهِوَى يَا صَاحِبِيْ مِنْ يِمُرّهْ

يَعْرِفْ مِسَالِكْ خَافِيْ الدَّرْب لا مَرّ

وَ انَا بِذَاكْ الدَّرْب عَانَيْت حَرّهْ

حَرّ الِّذِيْ فِيْ جَوْفه الْجَمر مِنْشَرّ

خِلِّيْ يِنَامْ وْ حَالِتِهْ مِسْتِقِرّهْ

وَ انَا عَلَى جَمْر الْغِضَا بَايِتْ أسْهَرْ

اللّه يِسَامِحْ مِنْ بَلانِيْ بِشَرّهْ

يَوْمٍ رُمَانِيْ فِيْ هِوَى وَاحِدٍ غِرّ

قِدْ شَلّ قَلْبِيْ يَا (عِلِيْ) مِنْ مِقَرّهْ

ثُمْ غَابْ عَنِّيْ وِ ابْتَعَدْ مِنِّيْ وْ فَرّ..!

وَاصْبَحْت مِنْ بَعْدِهْ عَلَى حِيْن غِرّهْ



مِثْل الْيِتِيْم اللَّى إلَى النَّاسْ مِضْطَرّ

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