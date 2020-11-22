العِذر الواهي

رَغم مَا اعْطَانِيْ مِنْ الْحِكْمه إلاهِيْ

مَا أوَفِّيْ نِعْمِتِهْ بْحَمْد وْثَنَا

مَا قِدَرْت أسْتَوْعِبْ إحْسَاسِكْ تِجَاهِيْ



وْلا عَرَفْت بْيَوْم وِشْ مَعْنَى الْهَنَا

مَا كِسَبْت بْشَوْفِتِكْ عِزِّيْ وْجَاهِيْ

وْمَا كِسَبْت بْمَعْرِفَتْك إلاَّ الْعَنَا..!

كِلّ عِذْرٍ لِكْ بَعَدْ غَيْبَتْك وَاهِيْ

وْكِلّ حَرْفٍ يِيْت تَنْطِقْه انْحَنَى..!

يَوْم كِنْت بْخَيْر.. عَنِّيْ كِنْت لاهِيْ

وْيَوْم يَاكْ الْهَمّ تَذْكِرْنِيْ أنَا..!

إنْثِرْ هْمُوْمِكْ عَلَى اصْحَابْ الْمِقَاهِيْ

لا تِحَسْب إنْ عِدْت تِلْقَانِيْ هِنَا

وْلا تِحَسْب إنْ دِنْيِتِكْ مِثْل الْمَلاهِيْ



لَوْ تِعِيْش الْيَوْم.. بَاكِرْ لِلْفَنَا

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