النِّيَّاتْ الْبِيْض

لا تِنَامْ وْخَاطِرِكْ شَايِلْ عَلَيّ

وِانْت عَارِفْنِيْ أخَافْ إنِّيْ أخَافْ..!

كِلّ هذَا كَانْ مَا هُوْ فِيْ يِدَيّ



يَا أبُوْ نِيّاتِيْ الْبِيْض النِّظَافْ

مَا لِكْ بْعَيْنِيْ شِبِيْه وْ لا سِمِيّ

إخْتِلافٍ يَعْمِيْ عْيُوْن الْخِلافْ

وَافِيْ وْرَاعِيْ مِوَاجِيْب ونِقِيْ

مَا تِغَيِّرْك التِّصارِيْف الْعِجَافْ

يَوْم جَرْحِكْ مِنْ عَنَا وَقْتِكْ نِدِيْ

صَاحِبِكْ مَا مَوِّتِهْ كِثْر الْجِفَافْ

مِنْ عَرَفْتِكْ هَادِيْ وْوَجْهِكْ رِضِيْ

حَتَّى بِعْتَابِكْ تِبَارِيْحِكْ لِطَافْ

كَانْ وِدِّيْ قِلْت مِنْ خَوْفِكْ عَلَيّ



اللَّى مِثْلِكْ يَا – حَبِيْبِيْ – لا يِخَافْ

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