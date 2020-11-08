عَلَى شِمّ الْمِهِيْبَاتْ الطِّوِيْلِهْ

تَحَتْ نَوٍ عَلَى الْقِبْلِهْ هِمِيْلِهْ

أشُوْف الشَّمْس لَى شَعْشَعْ سَنَاهَا

خِيُوْطٍ تَنْسِجْ الْعَسْجِدْ جِدِيْلِهْ

وْ كَنّ الأرْض مِنْ زَلّ الأعَاجِمْ

زَهَرْهَار زَاهِي ٍ بَاجْمَلْ خِمِيْلِهْ

تِشُوْق الْعَيْن لَى نَاظَرْت فِيْهَا

تِذَكِّرْنِيْ بَارَاضِيْهَا الْجِمِيْلِهْ

وْتِذَكَّرْت الْحِدُوْد اللَّى وَرَاهَا

(إمَارَاتْ الْفَخَرْ).. رَمْز الْفِضِيْلِهْ

وْ حَنّ الْقَلْب يَا عِزِّيْ لِقَلْبِيْ

وْ كِتَبْت مْن الْفِرِيْدَاتْ الْجِزِيْلِهْ

بِحِبّ دْيَارْ (زَايِدْ) لَوْ كِتَبْنَا

نْطُوْل النَّايْفَاتْ الْمِسْتِحِيْلِهْ

يْرِفْرِفْ فَوْق عَالِيْة الشِّوَاهِقْ



عَلَمْهَا.. كِلّ قَلْبٍ لِهْ يِشِيْلِهْ

جِبَاهْ قْرُوْمها اللَّى نَاظَرَتْ لِهْ

وْ تَرْخِصْ كِلّ غَالِيْ فِيْ سِبِيْلِهْ

وْ كَمّ زَكَّى ثَرَاهَا دَمّ غَالِيْ

شِهِيْدٍ يَرْوِيْ الْبَيْدَا بْسَيْلِهْ

عَلَى كِلّ الْحِدُوْد يْذُوْد نَخْوه

رِجَالْ الْعِزّ وِسْيُوْفٍ صِقِيْلِهْ

وْ حِنْ عَنْ دَارْ (زَايِدْنَا) نِفَادِيْ

تَحَالَفْنَا عَلَى عْهُوْدٍ نِبِيْلِهْ

بِوَجْه الْخَطْب وِالْعِدْوَانْ دَايِمْ

صِفُوْف الْعِزّ قُوَّتْهَا مِهِيْلِهْ

(مَعَاً أبْدَاً) وْ حِنَّا (اخْوَانْ نُوْره)

وْأنْتُمْ عِزْوه لْـ (شَمَّا) الْجِلِيْلِهْ

أشِقَّاءْ وْ عِضُوْد وْدِرْع جَنْبٍ

وْ كِلٍ يِوْرِثْ الْعَلْيَا لْجِيْلِهْ

سِمَيْنَا وِارْتِفَعْنَا وِاعْتِلَيْنَا



وْ صَوْت الْمَجْد يَطْرِبْنَا صِهِيْلِهْ

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