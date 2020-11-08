شعر: هيلة القحطاني (شواهق نجد)

إمَارَاتْ الْفَخَرْ

التاريخ:

عَلَى شِمّ الْمِهِيْبَاتْ الطِّوِيْلِهْ

                    تَحَتْ نَوٍ عَلَى الْقِبْلِهْ هِمِيْلِهْ

أشُوْف الشَّمْس لَى شَعْشَعْ سَنَاهَا

                    خِيُوْطٍ تَنْسِجْ الْعَسْجِدْ جِدِيْلِهْ

وْ كَنّ الأرْض مِنْ زَلّ الأعَاجِمْ

                    زَهَرْهَار زَاهِي ٍ بَاجْمَلْ خِمِيْلِهْ

تِشُوْق الْعَيْن لَى نَاظَرْت فِيْهَا

                    تِذَكِّرْنِيْ بَارَاضِيْهَا الْجِمِيْلِهْ

وْتِذَكَّرْت الْحِدُوْد اللَّى وَرَاهَا

                    (إمَارَاتْ الْفَخَرْ).. رَمْز الْفِضِيْلِهْ

وْ حَنّ الْقَلْب يَا عِزِّيْ لِقَلْبِيْ

                    وْ كِتَبْت مْن الْفِرِيْدَاتْ الْجِزِيْلِهْ

بِحِبّ دْيَارْ (زَايِدْ) لَوْ كِتَبْنَا

                    نْطُوْل النَّايْفَاتْ الْمِسْتِحِيْلِهْ

يْرِفْرِفْ فَوْق عَالِيْة الشِّوَاهِقْ

                    عَلَمْهَا.. كِلّ قَلْبٍ لِهْ يِشِيْلِهْ

جِبَاهْ قْرُوْمها اللَّى نَاظَرَتْ لِهْ

                    وْ تَرْخِصْ كِلّ غَالِيْ فِيْ سِبِيْلِهْ

وْ كَمّ زَكَّى ثَرَاهَا دَمّ غَالِيْ

                    شِهِيْدٍ يَرْوِيْ الْبَيْدَا بْسَيْلِهْ

عَلَى كِلّ الْحِدُوْد يْذُوْد نَخْوه

                    رِجَالْ الْعِزّ وِسْيُوْفٍ صِقِيْلِهْ

وْ حِنْ عَنْ دَارْ (زَايِدْنَا) نِفَادِيْ

                    تَحَالَفْنَا عَلَى عْهُوْدٍ نِبِيْلِهْ

بِوَجْه الْخَطْب وِالْعِدْوَانْ دَايِمْ

                    صِفُوْف الْعِزّ قُوَّتْهَا مِهِيْلِهْ

(مَعَاً أبْدَاً) وْ حِنَّا (اخْوَانْ نُوْره)

                    وْأنْتُمْ عِزْوه لْـ (شَمَّا) الْجِلِيْلِهْ

أشِقَّاءْ وْ عِضُوْد وْدِرْع جَنْبٍ

                    وْ كِلٍ يِوْرِثْ الْعَلْيَا لْجِيْلِهْ

سِمَيْنَا وِارْتِفَعْنَا وِاعْتِلَيْنَا

                    وْ صَوْت الْمَجْد يَطْرِبْنَا صِهِيْلِهْ

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