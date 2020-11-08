الْجَرح الدَّامِيْ

يَا (بِلْبِلْ الْوَادِيْ) عَلَى الْجَرْح غَنَّيْت

وَادْمَيْت جَرْح ٍ هَقْوِةٍ لِيْ نِسِيْتِهْ

كِنْت أحْسِبْ انِّيْ مِنْ غَرَامه تِشَافَيْت



وَاثْر الِّذِيْ فِيْ خَاطِرِيْ مَا هِقَيْتِهْ..!

يَا بِلْبِل ٍ فَوْق الْمَرَاقِيْب شَلَّيْت

يَا لَيْتِنِيْ بِلْبِلْ عَلَى بَابْ بَيْتِهْ

أشُوْف خَدِّهْ كِلّ مَا اصْبَحْت وَامْسَيْت

وَامْسِيْ وْخِلِّيْ وِسْط عَيْنِيْ مِبِيْتِهْ

يِرْعَاكْ رَبِّيْ يَا زِمَان ٍ تِقَضَّيْت

لَيْت الْوِدَادْ اللَّى نِهَيْتِهْ.. بِدَيْتِهْ

وِيْعُوْد وَقْتٍ لِلْهِوَى مَا تَهَقْوَيْت

يِرْجَعْ زِمَان ٍ بِالْمِسَرّهْ قِضَيْتِهْ

يَا قَلْب يَا اللَّى بِالْهِوَاجِيْس غَصَّيْت

تَذْكِرْ وِلِيْف ٍ فِيْ الْمَحَبّهْ هِوَيْتِهْ

سَبْعٍ مِضَنْ وِالثَّامْنِهْ بِالْمِوَاقِيْت

عَدَّنْ وْلا شِفْت (الْغَلاوِيْ) وْجِيْتِهْ

يَا كَمّ لِهْ فِيْ مَاضِيْ الْوَقْت حَنَّيْت

وَابْكَيْت رَبْعِيْ مِنْ كِثِرْ مَا بِكَيْتِهْ

وِالْيَوْم أنَا مَا انْسَاهْ لَوْنِيْ تِنَاسَيْت



يَا (بِلْبِلْ الْوَادِيْ) وْ لانِيْ سِلَيْتِهْ

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