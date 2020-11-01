كِنُوز الْمَعَانِيْ

عِقُبْ عَهْد الْمِسَرَّاتْ اللِّجَيْنِيْ

أعِيْش أَطْرَفْ حِكَايِهْ مَعْ زِمَانِيْ

عَلَى نَاظِرْ وْمَسْمَعْ مِنْ سِنِيْنِيْ



زِمَانِيْ فِيْ زِمَنْ آخَرْ نِسَانِيْ..!

وْحَلّ الشَّيْب نُوْر بْعَارِضَيْنِيْ

وْشَامْ صْبَايْ مِنْ سُمْر الْمِبَانِيْ

وْ وَعْدٍ بَيْن مَحْبُوْبِيْ وْبَيْنِيْ

تِبَاطَى مِثِلْ مِطْرَاشْ الْهَدَانِيْ

أَسَالْ اللّه يِرْحَمْ ظَالِمِيْنِيْ

وْيَهْدِيْهُمْ.. وْيِسْمَحْ مِنْ شَنَانِيْ

مْنَزِّهْ عَنْ عِرُوْض النَّاسْ عَيْنِيْ

وْحَافِظْ عَنْ عِوَانِيْهُمْ لِسَانِيْ

أرَاعِيْ فِيْ سِلُوْكِيْ وَالِدَيْنِيْ

عَنْ الْمَنْقُوْد مِنْ قَاصِيْ وْدَانِيْ

وَاجَنِّبْهُمْ تِفَاهَاتْ الدِّوَيْنِيْ

وَاشُوْم بْهُمْ إلَى (سْهَيْل الْيِمَانِيْ)

مُحَالْ تْشُوْف تَقْطِيْبَةْ جِبَيْنِيْ

وْ لَوْ جَرْحِيْ تِمَكَّنْ فِيْ كَيَانِيْ

وْ لَوْ خِلْيَتْ مِنْ الدِّرْهِمْ يِمِيْنِيْ



فِتَحْت كْنُوْز مِنْ وِرْث الْمَعَانِيْ

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