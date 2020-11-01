وَقْفَةْ شِعِرْ

يَا شِعِرْ.. قِلْ لِيْ فَاقِدِكْ.. قِلْ لِيْ اشْتِقْت..!

قِلْ فَضْفِضِيْ.. لاَ تِسْتِهِيْنِيْن كَبْتِكْ

يَا شِعر أنَا لِيْ مِدِّهْ إنْ رِقْت مَا رِقْت..!

أرُوْق وَاطْرَبْ وَانْتِشِيْ لا كِتَبْتِكْ

غَرَّبْت فِيْ رِحْلَةْ حَيَاتِيْ وْشَرَّقْت



وْتَرَّكْت (خِلاَّنْ الرَّخَا) مِنْ صَحَبْتِكْ

مِنْ يَوْم أنَا طِفْلِهْ بْحِبِّكْ تَعَلَّقْت

حِبٍ يِنَسِّيْنِيْ الْعَطَشْ لا شِرِبْتِكْ..!

يَا كِثِرْ وْقْفَاتِكْ مَعِيْ.. لا تِضَايَقْت

تِفْزَعْ مَعِيْ حَتَّى وَانَا مَا طَلَبْتِكْ..!

لا مِنْ ضِمَنْتِكْ يَا شِعِرْ مَا اضْمِنْ الْوَقْت

لَوْ إنْت وَاهِبْنِيْ كِثِرْ مَا وَهَبْتِكْ

يَامَا خِسِرْت بْهَالزِّمَانْ وْتِوَهَّقْت



لكِنْ يَا نَفْسِيْ مَا خِسِرْت.. إنْ كِسَبْتِكْ

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