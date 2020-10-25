الإسْم الْمَنْقُوش

أحِبّ اللَّيْل لانّ اللَّيْل إنْتِهْ

يِذَوِّبْنِيْ بِسِحْره لا كِسَانِيْ

وْلانِّهْ كِلّ مَا شِفْتِهْ وْعِشْتِهْ

مَعَاكْ انْتِهْ مْحَلِّيْ لِيْ زِمَانِيْ

نِقَشْت إسْمِكْ عَلَى قَلْبِيْ نِقَشْتِهْ

حِرُوْف إسْمِكْ مِوَاوِيْل وْأغَانِيْ

لأنِّكْ يَا حَبِيْبِيْ مِنْ سِكَنْتِهْ

سَرَى بِكْ لَيْن كَحَّلْ بِكْ عَيَانِيْ

غِدَى مِلْكِكْ مِنْ اوَّلْ مَا قِبَلْتِهْ

وِإنْتِهْ قِلْت: هُوْ بيْتِيْ وْمِكَانِيْ

وْيَوْم إبْلِيْس أغْوَاكْ.. وْتِبَعْتِهْ

غِشَانِيْ مِنْ غِيَابِكْ مَا غِشَانِيْ..!

دِعَيْت اللّه يِرِدِّكْ لِيْ دِعَيْتِهْ



وْيَسْعِدْنِيْ بِزَوْلِكْ لَوْ لِفَانِيْ

فِهِمْت اللَّى هِنَا لاجْلِكْ كِتَبْتِهْ



أوْ انِّهْ مَا قِدَرْ يَوْصِفْ لِسَانِيْ..؟!

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