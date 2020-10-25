الْجِدَايِلْ السِّمُرْ

حَبِيْبَتِيْ.. لِلْوَصِلْ لا تَخْفِضِيْن الْجِنَاحْ

تِكَبَّرَيْ لَيْن يَكْسِرْك الْوَلَهْ وِالْحَنِيْن

وِاذَا كِسَرْك الْوَلَهْ لا تَطْلِبِيْن السِّمَاحْ

تَدْرِيْن عِذْرِكْ مَعِكْ مِنْ قَبل لا تَطْلِبِيْن

رِدِّيْ وْ فِلِّيْ جِدَايِلْك السِّمُرْ لِلرِّيَاحْ

خَلِّيْ الْهِوَا يَرْقِصْ بْعُوْدِكْ يِسَارْ وْيِمِيْن

وِانْ طَاحْ قَلْبِيْ بِدَرْبِكْ أحْمِدْ اللّه طَاحْ

مِرِّيْ وْشِلِّيْه فِيْ صَدْرِكْ وْضِمِّيْه زَيْن

أنَا سِجِيْن لْغَرَامِكْ لَوْ طِلِيْق السّرَاحْ

شُوْفِيْنِيْ أطْلِبْ هِوَاكْ وْأرْفِضْ الْعَاشِقِيْن

لا تِسْأَلِيْ عَنْ شِعُوْرِيْ وِالشِّعُوْر إجْتِيَاحْ

وَانَا احْتِيَاجِيْ تِعَرْفِيْنِهْ.. وْلا تَسْإلِيْن

مِحْتَاجْ وَجْهِكْ أشُوْفه كِلّ مَشْرِقْ صِبَاحْ

وَانْثِرْ عَلَيْه بْتَرَوِّيْ... نَرْجِسْ وْيَاسِمِيْن

مِحْتَاجْ صَوْتِكْ صِدَى أسْمَعْه صِبْح وْرُوَاحْ

وَاسْهَرْ عَلَى نُوْر وَجْهِكْ وَاطْفِيْ الشَّمْعِتَيْن

مِحْتَاجْ صَدْرِكْ وِطَنْ أرْمِيْ عَلَيْه الْجِرَاحْ

تِعِبْت أشِيْل الْجِرَاحْ بْكِلّ هذِيْ السِّنِيْن

حَبِيْبَتِيْ.. وِالْحَنِيْن يْمُرّ صَدْرِيْ رِمَاحْ

تَعَالِيْ وْجَنِّبِيْ الْعِشَّاقْ شِعْرِيْ الْحِزِيْن

مَا دَامْ رَبِّيْ عِطَانِيْ لْقَبْلِتِكْ اْلاِنْشِرَاحْ



خَلِّيْ الْكِبُرْ وِافْتحِيْ لِلْوَصل قَلْب وْيِدَيْن

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