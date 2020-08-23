سُوْد النِّوَايَا

المصدر: شعر: أسما البراهيم

اللّه يِسَوِّدْ وَجْه بَعْض النِّوَايَا

حَسَّنْت ظَنِّيْ مَيْر عَيَّتْ تَحَسَّنْ

كَانَتْ تِتَقَّى ثُمْ صَارَتْ عَرَايَا

وْ مَا عَادْ عَنِّيْ يَوْم صَدَّيْت صَدَّنْ

مَا هِنْ عَلَى خِبْر الْمِخَبِّرْ مِطَايَا

إلاَّ امْتِطَنْ حِدْب الظِّهُوْر وْ تِمَطَّنْ..!

لا الشَّوْر يِسْمَعْ أوْ تِفِيْد الْوِصَايَا

وَ اوَّلْ لِهِنْ حِمْر الْعِطَايَا يِمَدَّنْ

يَا اللَّى تِسُوْقِكْ نِيِّتِكْ لِلرِّزَايَا

بَعْض السِّكَكْ مَا يِرْجِعِنْ كَانْ وَدَّنْ

وْ مَا تِدْمَحْ الأعْذَارْ بَعْض الْخِطَايَا

إذا حِوَاجِزْ طَاقَةْ الْعَفو هِدَّنْ

اللّه هُوْ اللَّى مِطِّلِعْ بِالْخِفَايَا

ذَا الطُّوْل وِ الْقِدْره وْ ذَا الْعَفو وِ الْمَنّ

وِ الاَّ الْبِشَرْ بِرْحَابْ مِلْكِهْ رَعَايَا

أحْكَامهم بِهْتَانْ.. وِ ايْمَانْهُمْ ظَنّ..!

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