سِرَاجْ الْغَلا

المصدر: شعر: ماجد بن سلطان الخاطري

يَا مْلَبَّسْ فَوْق عَرْش الْحِسِنْ تَاجِهْ

وْ زَاكِيْ أصْل وْ فِيْك لِطْف وْ فِيْك ذَوْق

بِكْ حِزِيْن الْقَلْب يِزْدَادْ ابْتِهَاجِهْ

وْ مِهْجِتِيْ لِكْ بِالْوَلَهْ تِنْسَاقْ سَوْق

إتِّصَالِيْ خَالِيٍ مِنْ أيّ حَاجِهْ

مَا جِذَبْنِيْ بِاتِّصَالِيْ غَيْر شَوْق

وِ الْغَلا مَا تَطْفِيْ الْفَرْقَا سِرَاجِهْ

لا يِحُوْل وْ لا يِزُوْل مْن الْعِرُوْق

وْ لَوْم طِرَّادْ الْهِوَى جَهْل وْ سِذَاجِهْ

وِ الْمَحَبِّهْ بَيْن خَلْق اللّه وِفُوْق

مِنْ تِحِبِّهْ بِالرِّضَا وِ الطِّيْب.. نَاجِهْ

لَوْ يِعَاكِسْ رَغْبِتِكْ خِذْه بْرِفُوْق

كِلّ جَرْحٍ لَوْ عِظَمْ يُوْجَدْ عِلاجِهْ

دَامْ مَا مَسّ الْكَرَامه لِهْ طِرُوْق

وِ الحَكِيْ فِيْ الْحِبّ يَا مَكْثَرْ رِوَاجِهْ

بَسّ مَا يِبْقَى سِوَى احْسَاسْ الصِّدُوْق

وِ انْت حِبِّكْ بَانْ فِيْ الرُّوْح امْتِزَاجِهْ

وِ الْمِشَاعِرْ مِنْك سَكْرَى مَا تِفُوْق..!

لَيْت لَوْ تِنْعَادْ لَحْظَاتْ الْمِوَاجَهْ

لَى بْهَا هَزَّيْت شِرْيَانْ الْخِفُوْق

شَوْقِيْ اللَّى طَيْفِكْ وْ ذِكْرَاكْ هَاجِهْ

مَا مَحَاهْ وْ لَوْ تِبَاطَيْت.. مْخَلُوْق

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