جَوْهَرَةْ حِسِنْ

المصدر: شعر: محمد الشامسي

إكْتِبِيْنِيْ دُوْن حِبْر وْ مِحْبَره

وِ ارْسِمِيْنِيْ بِالْقَلَمْ وِ الْمِسْطَره

وْ عَلِّمِيْنِيْ فِيْ الْهِوَى مَعْنَى الْغَرَامْ

دُوْن هَمْس وْ دُوْن صَوْت وْ ثَرْثَره

وْ صَوِّرِيْنِيْ لِلْغَلا حِبّ وْ هِيَامْ

وِ احْفِظِيْ مَا كَانْ قَلْبِكْ صَوَّره

وْ بَعْثِرِيْنِيْ فِيْ وِدَادِكْ يَا فِتُوْن

وْ لَمْلِمِيْ مَا كَانْ وِدِّكْ بَعْثَره

دَرِّسِيْنِيْ فِيْ مَنَاهِيْج الْوِصَالْ

عَلِّمِيْنِيْ أصْغَره قَبْل أكْبَره

وْ فَهِّمِيْنِيْ لَيْش نَفْحَاتْ الْوِرُوْد

بِالشِّذَى وِ الطِّيْب دَوْم مْعَطَّره

وْ خَبِّرِيْنِيْ لَيْش دَمْعَاتْ الْحِزِيْن

مِنْ عَلَى خَدِّهْ تِغَرِّقْ دَفْتَره

وِ اللِّيَالِيْ السُّوْد وِ الْهَمّ الدِّفِيْن

لَيْش مَا بِيْض اللِّيَالِيْ تِقْهَره

وْ لَيْش بَوْحَاتْ الْمِوَلَّعْ فِيْ السِّكُوْن

تَرْجِمَتْ مَا كَانْ فِكْره سَطَّره

وْ لَيْش يُوْجَدْ فِيْ الْهِوَى صَدّ وْ عَذَابْ

مِنْ زِمَنْ (قَيْس) وْ(جَمِيْل) وْ(عَنْتَره)

يَا فِتُوْن الطَّرْف وِ الْخَدّ الأسِيْل

جَلّ مِنْ حِسْنِكْ بِدَعْه وْ صَوَّره

طَرْفِكْ الْفَتَّانْ يِذْهَبْ بِالْعِقُوْل

وَ احْمَرْ الْعَنَّابْ مِنْ هُوْ حَمَّره

انْتِيْ مِنْ نَبْع الحَلا كِلّ الْجَمَالْ

وِ انْتِيْ مِنْ بَحْر الْمَحَاسِنْ جَوْهَره

وِ انْتِيْ بَدْرٍ فِيْ غِيَاهِيْب الظَّلامْ

جَلّ مِنْ هُوْ بِالضِّيَا قِدْ نَوَّره

انْشِلِيْنِيْ مِنْ مَعَانَاةْ الصِّدُوْر

ضَاقْ صَدْرِيْ مِنْ سِكُوْن الْمِقْبَره

وِ احْتِوِيْنِيْ بِالْمَحَبِّهْ وِ الْحَنَانْ

وِ اجْعَلِيْ وِدِّكْ لِوِدِّيْ قِنْطَره

وْ تَمَّتْ حْرُوْف الْقِوَافِيْ وِ الْقِصِيْد

لِلِّذِيْ لَمْلَمْ هِوَايْ.. وْ بَعْثَره..!!

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