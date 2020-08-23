جَوْهَرَةْ حِسِنْ
إكْتِبِيْنِيْ دُوْن حِبْر وْ مِحْبَره
وِ ارْسِمِيْنِيْ بِالْقَلَمْ وِ الْمِسْطَره
وْ عَلِّمِيْنِيْ فِيْ الْهِوَى مَعْنَى الْغَرَامْ
دُوْن هَمْس وْ دُوْن صَوْت وْ ثَرْثَره
وْ صَوِّرِيْنِيْ لِلْغَلا حِبّ وْ هِيَامْ
وِ احْفِظِيْ مَا كَانْ قَلْبِكْ صَوَّره
وْ بَعْثِرِيْنِيْ فِيْ وِدَادِكْ يَا فِتُوْن
وْ لَمْلِمِيْ مَا كَانْ وِدِّكْ بَعْثَره
دَرِّسِيْنِيْ فِيْ مَنَاهِيْج الْوِصَالْ
عَلِّمِيْنِيْ أصْغَره قَبْل أكْبَره
وْ فَهِّمِيْنِيْ لَيْش نَفْحَاتْ الْوِرُوْد
بِالشِّذَى وِ الطِّيْب دَوْم مْعَطَّره
وْ خَبِّرِيْنِيْ لَيْش دَمْعَاتْ الْحِزِيْن
مِنْ عَلَى خَدِّهْ تِغَرِّقْ دَفْتَره
وِ اللِّيَالِيْ السُّوْد وِ الْهَمّ الدِّفِيْن
لَيْش مَا بِيْض اللِّيَالِيْ تِقْهَره
وْ لَيْش بَوْحَاتْ الْمِوَلَّعْ فِيْ السِّكُوْن
تَرْجِمَتْ مَا كَانْ فِكْره سَطَّره
وْ لَيْش يُوْجَدْ فِيْ الْهِوَى صَدّ وْ عَذَابْ
مِنْ زِمَنْ (قَيْس) وْ(جَمِيْل) وْ(عَنْتَره)
يَا فِتُوْن الطَّرْف وِ الْخَدّ الأسِيْل
جَلّ مِنْ حِسْنِكْ بِدَعْه وْ صَوَّره
طَرْفِكْ الْفَتَّانْ يِذْهَبْ بِالْعِقُوْل
وَ احْمَرْ الْعَنَّابْ مِنْ هُوْ حَمَّره
انْتِيْ مِنْ نَبْع الحَلا كِلّ الْجَمَالْ
وِ انْتِيْ مِنْ بَحْر الْمَحَاسِنْ جَوْهَره
وِ انْتِيْ بَدْرٍ فِيْ غِيَاهِيْب الظَّلامْ
جَلّ مِنْ هُوْ بِالضِّيَا قِدْ نَوَّره
انْشِلِيْنِيْ مِنْ مَعَانَاةْ الصِّدُوْر
ضَاقْ صَدْرِيْ مِنْ سِكُوْن الْمِقْبَره
وِ احْتِوِيْنِيْ بِالْمَحَبِّهْ وِ الْحَنَانْ
وِ اجْعَلِيْ وِدِّكْ لِوِدِّيْ قِنْطَره
وْ تَمَّتْ حْرُوْف الْقِوَافِيْ وِ الْقِصِيْد
لِلِّذِيْ لَمْلَمْ هِوَايْ.. وْ بَعْثَره..!!