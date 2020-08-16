ألْف تَوْبة

المصدر: شعر: عبدالله العويس

خَبِّرُوْه إنِّيْ مِحِبٍ لِهْ

يَا هَلْ الْمَعْرُوْف سِيْرُوْا لِهْ

هَاللّه هَاللّه يَا هَلْ الْمِلِّهْ

مِهْجِتِيْ سِنْتَيْن مَعْلُوْلِهْ

عَزِمْ صَبْرِيْ صَاحِبِيْ ذَلِّهْ

وِ انْتِصَرْ فِيْ الْحِبّ.. قُوْلُوْا لِهْ

بَسّ لَا يِقْسَى عَلَى خِلِّهْ

وْ لا تْكُوْن النِّفْس مَهْمُوْلِهْ

تَشْتِكِيْ مِنْ عِقْبه الْخِلِّهْ

وْ لَيْتها بِالْعَطْف مَشْمُوْلِهْ

ألْف تَوْبه مِنْ عِقُبْ زَلِّهْ

وَيْن شَرْع الْحِبّ وِ عْدُوْلِهْ

خَبِّرُوْه أبْغِيْه لِيْ .. كِلِّهْ

وِ ابْعِدُوْا الْعِذَّالْ مِنْ حَوْلِهْ

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