ألْف تَوْبة
خَبِّرُوْه إنِّيْ مِحِبٍ لِهْ
يَا هَلْ الْمَعْرُوْف سِيْرُوْا لِهْ
هَاللّه هَاللّه يَا هَلْ الْمِلِّهْ
مِهْجِتِيْ سِنْتَيْن مَعْلُوْلِهْ
عَزِمْ صَبْرِيْ صَاحِبِيْ ذَلِّهْ
وِ انْتِصَرْ فِيْ الْحِبّ.. قُوْلُوْا لِهْ
بَسّ لَا يِقْسَى عَلَى خِلِّهْ
وْ لا تْكُوْن النِّفْس مَهْمُوْلِهْ
تَشْتِكِيْ مِنْ عِقْبه الْخِلِّهْ
وْ لَيْتها بِالْعَطْف مَشْمُوْلِهْ
ألْف تَوْبه مِنْ عِقُبْ زَلِّهْ
وَيْن شَرْع الْحِبّ وِ عْدُوْلِهْ
خَبِّرُوْه أبْغِيْه لِيْ .. كِلِّهْ
وِ ابْعِدُوْا الْعِذَّالْ مِنْ حَوْلِهْ
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