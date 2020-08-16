نِسْمَةْ الْغَرب

المصدر: شعر: فاطمة الهاشمي (ليالي)

شُوْ حَيَاةْ الْقَلْب لِمْحِبِّيْ

لَى تَعَايَوْا فِيْ مِدَاوَاتِهْ

هَايِمٍ مَا يَعْطِيْ النَّبِّيْ

يِنْتِحِبْ وِ تْبِيْح خِصَّاتِهْ

كَمْ يَحَدْ اْلاَشْوَاقْ وِ يْغَبِّيْ

وْ سَمَّرَتْ بِالْقَلْب مَايَاتِهْ

فِيْ شِغَافْ سْعِيْد مِتْرَبِّيْ

مِنْ صِغِرْ سِنِّهْ وْ تَوْهَاتِهْ

يُوْقِدْ الضِّيَّانْ وِ يْشِبِّيْ

وْ فِـ الضِّمَايِرْ حَطّ بَصْمَاتِهْ

لَوْ عِلِمْت بْحَالَةْ الصَّبِّيْ

ذَوِّبَتْ اْلِقْلُوْب آهَاتِهْ

رُوْف بِاللَّى لاجْلِكْ يْلَبِّيْ

يَنْقِلْ الْعَوْدِهْ بِشِيْمَاتِهْ

ذَا وِلِيْفِكْ نِسْمَةْ الْغَرْبِيْ

رَيـِّفِهْ بِالْهون نِسْمَاتِهْ

بِالرِّقِيّ وْ مَنْطِقٍ عَذْبِيْ

تَسْلِبِكْ بِالطِّيْب بَيَّاتِهْ

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