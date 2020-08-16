نِسْمَةْ الْغَرب

المصدر:
  • شعر: فاطمة الهاشمي (ليالي)
التاريخ:

شُوْ حَيَاةْ الْقَلْب لِمْحِبِّيْ

لَى تَعَايَوْا فِيْ مِدَاوَاتِهْ

 

هَايِمٍ مَا يَعْطِيْ النَّبِّيْ

يِنْتِحِبْ وِ تْبِيْح خِصَّاتِهْ

 

كَمْ يَحَدْ اْلاَشْوَاقْ وِ يْغَبِّيْ

وْ سَمَّرَتْ بِالْقَلْب مَايَاتِهْ

 

فِيْ شِغَافْ سْعِيْد مِتْرَبِّيْ

مِنْ صِغِرْ سِنِّهْ وْ تَوْهَاتِهْ

 

يُوْقِدْ الضِّيَّانْ وِ يْشِبِّيْ

وْ فِـ الضِّمَايِرْ حَطّ بَصْمَاتِهْ

 

لَوْ عِلِمْت بْحَالَةْ الصَّبِّيْ

ذَوِّبَتْ اْلِقْلُوْب آهَاتِهْ

 

رُوْف بِاللَّى لاجْلِكْ يْلَبِّيْ

يَنْقِلْ الْعَوْدِهْ بِشِيْمَاتِهْ

 

ذَا وِلِيْفِكْ نِسْمَةْ الْغَرْبِيْ

رَيـِّفِهْ بِالْهون نِسْمَاتِهْ

 

بِالرِّقِيّ وْ مَنْطِقٍ عَذْبِيْ

تَسْلِبِكْ بِالطِّيْب بَيَّاتِهْ

 

 

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