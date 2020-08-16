طَيف (مَهْرة)

المصدر:
  • شعر: عبدالله الشامسي
التاريخ:

أدَارِيْ الدَّمْع عَنْ لا تِنْفِضِحْ عَيْنِيْ

وِقَفْت وَقْفَةْ شِجَاعْ وْ دَاخِلِيْ وَارِيْ

 

سِنِيْن أحِسّ الْمِفَارَقْ بَيْنِيْ وْ بَيْنِيْ

مَا كِنْت أحِسِّهْ لِفَى فِيْ مَوْت (مَهَّارِيْ)

 

يِغِصّ بَعْض الْكَلامْ وْ يِخْتِنِقْ فِيْنِيْ

ألْبَسْ ثِيَابْ الأمَانِيْ وِ الْجِسَدْ عَارِيْ..!

 

حِزِيْن هذَا الطِّرِيْق اللَّى يِوَدِّيْنِيْ

وْ حِزِيْن هذَا الْمِكَانْ وْ صَمْتِنَا سَارِيْ

 

مِوَادَعْ اللَّى غَلاهَا فِيْ شَرَايِيْنِيْ

اللَّى عِيُوْنِيْ عَلَيْهَا نَهْرَهَا جَارِيْ

 

يَا صِبْح لا عَادْ تِسْأَلْ عَنْ عَنَاوِيْنِيْ

وْ يَا لَيْل لا عَادْ تِسْأَلْنِيْ وِشْ الطَّارِيْ..؟!

 

يَا رَبّ هَبْ لِيْ مِنْ الرَّحْمه وْ قَوِّيْنِيْ

أشُوْفها حِلْم رَبِّيْ وْ تِنْطِفِيْ نَارِيْ

 

يَا (مَهْره) هذَا الْحِزِنْ فِيْ تَالِيْ سْنِيْنِيْ

يَا قَلْب (ابُوْك) يْتَرَاكَمْ دَاخِلْ أشْعَارِيْ

 

يَا (وَرْق) لا عَادْ تَلْعِيْنِيْ وْ تَاذِيْنِيْ

يَا (وَرْق) مَاتَتْ غِصُوْنٍ تَسْكِنْ أشْجَارِيْ

 

وِ اللَّيْل رَوَّحْ وْ بَعْض الْحِزن يَطَوِيْنِيْ

لا مَرِّنِيْ طَيْف (مَهْره) يَطْفِيْ الْوَارِيْ

 

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