طَيف (مَهْرة)

المصدر: شعر: عبدالله الشامسي

أدَارِيْ الدَّمْع عَنْ لا تِنْفِضِحْ عَيْنِيْ

وِقَفْت وَقْفَةْ شِجَاعْ وْ دَاخِلِيْ وَارِيْ

سِنِيْن أحِسّ الْمِفَارَقْ بَيْنِيْ وْ بَيْنِيْ

مَا كِنْت أحِسِّهْ لِفَى فِيْ مَوْت (مَهَّارِيْ)

يِغِصّ بَعْض الْكَلامْ وْ يِخْتِنِقْ فِيْنِيْ

ألْبَسْ ثِيَابْ الأمَانِيْ وِ الْجِسَدْ عَارِيْ..!

حِزِيْن هذَا الطِّرِيْق اللَّى يِوَدِّيْنِيْ

وْ حِزِيْن هذَا الْمِكَانْ وْ صَمْتِنَا سَارِيْ

مِوَادَعْ اللَّى غَلاهَا فِيْ شَرَايِيْنِيْ

اللَّى عِيُوْنِيْ عَلَيْهَا نَهْرَهَا جَارِيْ

يَا صِبْح لا عَادْ تِسْأَلْ عَنْ عَنَاوِيْنِيْ

وْ يَا لَيْل لا عَادْ تِسْأَلْنِيْ وِشْ الطَّارِيْ..؟!

يَا رَبّ هَبْ لِيْ مِنْ الرَّحْمه وْ قَوِّيْنِيْ

أشُوْفها حِلْم رَبِّيْ وْ تِنْطِفِيْ نَارِيْ

يَا (مَهْره) هذَا الْحِزِنْ فِيْ تَالِيْ سْنِيْنِيْ

يَا قَلْب (ابُوْك) يْتَرَاكَمْ دَاخِلْ أشْعَارِيْ

يَا (وَرْق) لا عَادْ تَلْعِيْنِيْ وْ تَاذِيْنِيْ

يَا (وَرْق) مَاتَتْ غِصُوْنٍ تَسْكِنْ أشْجَارِيْ

وِ اللَّيْل رَوَّحْ وْ بَعْض الْحِزن يَطَوِيْنِيْ

لا مَرِّنِيْ طَيْف (مَهْره) يَطْفِيْ الْوَارِيْ

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز