طَيف (مَهْرة)
أدَارِيْ الدَّمْع عَنْ لا تِنْفِضِحْ عَيْنِيْ
وِقَفْت وَقْفَةْ شِجَاعْ وْ دَاخِلِيْ وَارِيْ
سِنِيْن أحِسّ الْمِفَارَقْ بَيْنِيْ وْ بَيْنِيْ
مَا كِنْت أحِسِّهْ لِفَى فِيْ مَوْت (مَهَّارِيْ)
يِغِصّ بَعْض الْكَلامْ وْ يِخْتِنِقْ فِيْنِيْ
ألْبَسْ ثِيَابْ الأمَانِيْ وِ الْجِسَدْ عَارِيْ..!
حِزِيْن هذَا الطِّرِيْق اللَّى يِوَدِّيْنِيْ
وْ حِزِيْن هذَا الْمِكَانْ وْ صَمْتِنَا سَارِيْ
مِوَادَعْ اللَّى غَلاهَا فِيْ شَرَايِيْنِيْ
اللَّى عِيُوْنِيْ عَلَيْهَا نَهْرَهَا جَارِيْ
يَا صِبْح لا عَادْ تِسْأَلْ عَنْ عَنَاوِيْنِيْ
وْ يَا لَيْل لا عَادْ تِسْأَلْنِيْ وِشْ الطَّارِيْ..؟!
يَا رَبّ هَبْ لِيْ مِنْ الرَّحْمه وْ قَوِّيْنِيْ
أشُوْفها حِلْم رَبِّيْ وْ تِنْطِفِيْ نَارِيْ
يَا (مَهْره) هذَا الْحِزِنْ فِيْ تَالِيْ سْنِيْنِيْ
يَا قَلْب (ابُوْك) يْتَرَاكَمْ دَاخِلْ أشْعَارِيْ
يَا (وَرْق) لا عَادْ تَلْعِيْنِيْ وْ تَاذِيْنِيْ
يَا (وَرْق) مَاتَتْ غِصُوْنٍ تَسْكِنْ أشْجَارِيْ
وِ اللَّيْل رَوَّحْ وْ بَعْض الْحِزن يَطَوِيْنِيْ
لا مَرِّنِيْ طَيْف (مَهْره) يَطْفِيْ الْوَارِيْ