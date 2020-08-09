المصدر: شعر: عتيق خلفان الكعبي

الأرْض زَحْمه كَمّ بَتْصِفّ طَابُوْر

يَا صَاحِبِيْ وِ النَّاسْ لا مَا تِبَالِيْ

عَلَى رِصِيْف الْوَقْت مِنْ يَنْطِرْ الدَّوْر

مَا شَافْ حِلْمِهْ فِيْ عِيُوْن اللِّيَالِيْ

لا تِوْقَفْ وْ خَاطِرْك عَالذِّلّ مَجْبُوْر

الْعِزّ يَبْغِيْ عَزم وِ الْمَجْد غَالِيْ

لا تَذْرِفْ دْمُوْعِكْ وْ لا تْبَاتْ مَكْسُوْر

وِ اجْعَلْ جِبِيْنِكْ وَيْن مَا رِحْت عَالِيْ

رَافِقْ رِفِيْق ٍ يَاخِذْ وْ يَعْطِيْ الشَّوْر

وَ انْصَحْك لاصْحَابْ الْجَهِلْ لا تِوَالِيْ

إذَا هِزَمْك اللَّيْل لا تِلْعَنْ النُّوْر

عَاتِبْ ضِمِيْرِكْ.. لا وْ لا تْقُوْل مَا لِيْ

فِيْ هَالزِّمَنْ لَوْ تِعْتِذِرْ مَا انْت مَعْذُوْر

وِ انْ مَا أخَذْت الأوَّلْ.. تْكُوْن تَالِيْ

خَلِّكْ سِمَا وِ تْعَانِقِكْ سِحب وِ طْيُوْر

وْ قَلْبِكْ كِبِيْر وْ مِنْ عَنَا الضِّيْق سَالِيْ

هذَا الْفِضَا مَمْلِيْ (كَرَاوِيْن) وِ(صْقُوْر)

وْ يَا بَخْت مِنْ طَاوَلْ شِمُوْخ الْمَعَالِيْ

الْحِبّ نَبْض احْسَاسْ مِنْ صَادِقْ شْعُوْر

وِ الْعِشق عَيْن تْشُوْف وَجْه الْجَمَالِيْ

وِ الْكِرْه حِقْد وْ غِلّ فِيْ عَتْمَةْ صْدُوْر

فِيْهَا الْحِسَدْ طُوْل الْعِمِرْ لا يِزَالِيْ

الصِّدْق صَوْتٍ مَا رِضَى يِشْهَدْ بْزُوْر

وِ الْكَذْب وَجْهٍ كِلّ يَوْمٍ بْحَالِيْ

الْفَرْق وَاضِحْ بَيْن ضَي ٍ وْ دَيْجُوْر

وْ مِلْح الْبَحَرْ .. غَيْر الْقَرَاحْ الزِّلالِيْ

جَنِّبْ بِدَرْبِكْ كِلّ مَنْهِيْ وْ مَحْظُوْر

وِ ابْقَى عَلَى الْمَسْمُوْح رَجْلٍ مِثَالِيْ

خَابْ الِّذِيْ يِزْرَعْ عَلَى أرْض مِنْ بُوْر

مَهْمَا سِقَاهَا مَا بِتَثْمِرْ مِحَالِيْ

وْ طَابْ الِّذِيْ يَغْرِسْ تَحَتْ طِيْنِهْ بْذُوْر

يَحْصِدْ نَهَارْ الْقَطْف لِهْ رَاسْ مَالِيْ

خِضْر الْبِيَادِرْ لَى بِهَا وَرْد وِ زْهُوْر

يِنْفَحْ عِطِرْهَا بَيْن رَوْض وْ ظِلالِيْ

مِنْ عَاشْ بَيْن جْدَارْ لَوْ يَسْكِنْ قْصُوْر

بَيْظِلّ فِيْ الظَّلْمه بِجَهْل وْ ضَلالِيْ

مَا يَنْفَعه لَوْ زَيَّنْ الْبَيْت دِيْكَوْر

السِّجن سِجْن الرُّوْح فِيْ جِسم خَالِيْ

الْكَوْن أوْسَعْ عَنْ مِدَى الْبَابْ وِ السُّوْر

يَدْرِكْه مِنْ فِكْرِهْ بِعِيْد وْ خَيَالِيْ

لا تَحْبِسْ حْرُوْفِكْ وْ لا تْقُوْل: مَقْهُوْر

فَضْفِضْ وْ خَلّ الشَّكّ وِ الْإحْتِمَالِيْ

لَوْ تَنْشِدْ الْحَفَّارْ لَى يَحْفِرْ قْبُوْر

كَيْف الحَيَاةْ مْن السِّنِيْن الْخِوَالِيْ..؟!

قَالْ: الْجِوَابْ بْدَفْتَرْ الْعِمِرْ مَسْطُوْر

الْمَوْت أصْعَبْ حَلّ لاسْهَلْ سُؤالِيْ

مِنْ عَادَةْ الأيَّامْ مِنْ مَاضِيْ عْصُوْر

كَمْ شَتِّتَتْ مَا بَيْن غَالِيْ وْ غَالِيْ

طِبْع الزِّمَنْ مَا دَامْ بِهْ حِزن وِ سْرُوْر

وْ مِنْ بَعْد هَمِّكْ.. بَسْمِةٍ وِ احْتِفَالِيْ

مِنْ عَاشْ فِيْ دِنْيَاهْ رَاضِيْ وْ مَسْتُوْر

يِقْنَعْ وْ لَوْ ثَوْبه قِدِيْمٍ وْ بَالِيْ

الْحَقّ عِنْد الشَّهم مِنْهَجْ وْ دِسْتُوْر

وْ يَفْرِقْ حِدِيْث الْعَقل عَنْ اْلاِنْفَعَالِيْ

مَا تِنْفَعْ الأمْوَالْ مِنْ كَانْ مَغْرُوْر

خَسْرَانْ مِنْ يَمْشِيْ بِكِبْر وْ تَعَالِيْ

الْخَيْر يِبْقَى عِنْد الاكْرَامْ مَذْكُوْر

وِ الشَّرّ خِبْث نْفُوْس فِيْهَا احْتِيَالِيْ

الصِّبْح بِهْ يَشْدُوْ عَلَى الْغِصن عِصْفُوْر

يَشْرِقْ وْ تِحْتَضْنِهْ قِمِيْم الْجِبَالِيْ

طِفْلٍ حِرُوْف أسْمِهْ كِتَبْهَا بِطَبْشُوْر

لا تَطْلِبِهْ يَحْكِيْ كَلامْ ارْتِجَالِيْ

يِشُوْف رَبْعه فِيْ مِدَى الصَّفّ جِمْهُوْر

وِ انْ صَفِّقَوْا لِهْ كَنّ لِلنَّجم طَالِيْ

يِفْرَحْ إذَا (الإسْتَاذْ) لِهْ قَالْ: مَشْكُوْر

وْ لَوْ كِنْت انَا اعَرْفِهْ هِدَيْتِهْ عِقَالِيْ

مِنْ سَارْ مِتْوَاضِعْ عَلَى قَاعْ مَمْطُوْر

الْعِشِبْ يَفْرِشْ فِيْ طِرِيْقِهْ زِوَالِيْ

الْيَاسِمِيْن اللَّى عَلَى الدَّرْب مَنْثُوْر

شِلْتِهْ مَعِيْ فِيْ جَيِّتِيْ.. وِ ارْتَحَالِيْ

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