خِيَامْ الْحِزِنْ

المصدر: شعر: سراب الشارجة

يَا زِمَنْ عِطْنِيْ عَلَى صَبْرِيْ وِسَامْ

مَا أظِنّ انْسَانْ مِثْلِيْ قِدْ صِبَرْ

كَمْ صِبَرْت أعْوَامْ تِتْبَعْهَا عَوَامْ

كَمْ تِحَمَّلْت الْمَرَاره وِ الْقَهَرْ

كَمْ سَهَرْت اللَّيْل.. عَيْنِيْ مَا تِنَامْ

كَمْ لاجِلْهُمْ كَمّ أرْخَصْت الْعِمِرْ

عِقُبْ طِيْبِيْ ذَاكْ.. أرْمَوْنِيْ بْسِهَامْ..!

جَازَوْا إحْسَانِيْ بِطَعْنَاتْ الْغَدِرْ

مَا تِفِيْد أبْدَاً حِسَافِهْ وْ لا كَلامْ

طَالِمَا الْمَعْرُوْف فِيْهُمْ مَا ثِمَرْ

إبْعِدَوْا عَنِّيْ وْ تِبَادَوْا بِالْخِصَامْ

وِ اتْركَوْنِيْ بَيْن لَيْعَاتْ وْ سَهَرْ

الْحِزِنْ يَنْصِبْ وِسِطْ قَلْبِيْ خِيَامْ

وِ الْقَهَرْ يِوْقِدْ مِنْ الْخَيْبِهْ جَمِرْ

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