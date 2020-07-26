فَخْر الْعَرَبْ

المصدر:
  • شعر: سَيف السَّعْدي
التاريخ:

فَخْر الْعَرَبْ فِيْ كِلّ دَارْ.. وْ كِلّ جِيْل

كَوْكَبْ بْحَالِهْ فِيْ الْفَلَكْ.. مَا لِهْ مِدَارْ

 

سَابِقْ زِمَانِهْ وِ السِّنِيْن بْألْف مِيْل

مِنْ فِطْنِتِهْ.. يِجْعَلْ مِنْ الْحِلْم ابْتِكَارْ

 

حِرٍ عَلَى النَّايِفْ مِنْ الرِّجْم الطِّوِيْل

تِقْدَحْ عِيُوْنِهْ فِيْ الْوَغَى نَارْ وْ شَرَارْ

 

يِرِدّ طَرْف الْمِعْتِدِيْ خَايِبْ ذِلِيْل

وِ يْلُوْذ مِنْ نَظْرَةْ (مْحَمَّدْ) بِالْفِرَارْ

 

ألْغَى مِنْ القَامُوْس كِلْمَةْ (مِسْتَحِيْل)

شَيْخ الْعِزَايِمْ وِ الطِّمُوْحَاتْ الْكِبَارْ

 

مَا مَدّ إلاَّ بِالْوِفِيْر.. وْ بِالْجِزِيْل

تَعْطِيْ يِمِيْنِهْ.. وْ لاَ دَرَتْ عَنْهَا الْيِسَارْ

 

مْطَوِّقْ رْقَابْ الْبَرَايَا بِالْجِمِيْل

كِلِّهْ مِكَارِمْ تِنْهِمِرْ لَيْل وْ نَهَارْ

 

نَهْر الشِّعِرْ عَذْب الشِّعُوْر السَّلْسِبِيْل

سِتْر الْعِفِيْفِهْ.. الدَّيِّنِهْ.. ذَاتَ الْخِمَارْ

 

(بُوْ رَاشِدْ) الْحَلْحِيْل.. مَا لِهْ مِنْ مِثِيْل

لِهْ مِنْ عَلَى (الْمِرِّيْخ) رَايَاتْ انْتِصَارْ

 

غَزْوَةْ حَضَاره.. لا خِيُوْل وْ لاَ صِهِيْل

بِعْد النِّظَرْ فِيْهَا.. وْ حِسْن الإْخْتِيَارْ

 

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