المصدر: شعر: سَيف السَّعْدي

فَخْر الْعَرَبْ فِيْ كِلّ دَارْ.. وْ كِلّ جِيْل

كَوْكَبْ بْحَالِهْ فِيْ الْفَلَكْ.. مَا لِهْ مِدَارْ

سَابِقْ زِمَانِهْ وِ السِّنِيْن بْألْف مِيْل

مِنْ فِطْنِتِهْ.. يِجْعَلْ مِنْ الْحِلْم ابْتِكَارْ

حِرٍ عَلَى النَّايِفْ مِنْ الرِّجْم الطِّوِيْل

تِقْدَحْ عِيُوْنِهْ فِيْ الْوَغَى نَارْ وْ شَرَارْ

يِرِدّ طَرْف الْمِعْتِدِيْ خَايِبْ ذِلِيْل

وِ يْلُوْذ مِنْ نَظْرَةْ (مْحَمَّدْ) بِالْفِرَارْ

ألْغَى مِنْ القَامُوْس كِلْمَةْ (مِسْتَحِيْل)

شَيْخ الْعِزَايِمْ وِ الطِّمُوْحَاتْ الْكِبَارْ

مَا مَدّ إلاَّ بِالْوِفِيْر.. وْ بِالْجِزِيْل

تَعْطِيْ يِمِيْنِهْ.. وْ لاَ دَرَتْ عَنْهَا الْيِسَارْ

مْطَوِّقْ رْقَابْ الْبَرَايَا بِالْجِمِيْل

كِلِّهْ مِكَارِمْ تِنْهِمِرْ لَيْل وْ نَهَارْ

نَهْر الشِّعِرْ عَذْب الشِّعُوْر السَّلْسِبِيْل

سِتْر الْعِفِيْفِهْ.. الدَّيِّنِهْ.. ذَاتَ الْخِمَارْ

(بُوْ رَاشِدْ) الْحَلْحِيْل.. مَا لِهْ مِنْ مِثِيْل

لِهْ مِنْ عَلَى (الْمِرِّيْخ) رَايَاتْ انْتِصَارْ

غَزْوَةْ حَضَاره.. لا خِيُوْل وْ لاَ صِهِيْل

بِعْد النِّظَرْ فِيْهَا.. وْ حِسْن الإْخْتِيَارْ

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز