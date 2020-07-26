الإبْتِسَامه الْبَاهِتِهْ..!!
يَوْم قَلْبِيْ كَانْ مِتْشَفِّقْ عَلَيْك
مَا رَحَمْتِهْ وْ لا شَعَرْت بْحَاجِتِهْ
لِكْ مِحِبٍ كَمْ تِمَنَّاكْ.. وْ يِجِيْك
وْ لا حِسَبْ فِيْ الْبِعْد دقَّةْ سَاعِتِهْ
يَوْم كَانْ هْنَاكْ واقِفْ.. يِحْتِرِيْك
وِ الْتِقَيْتِهْ بِابْتِسَامِهْ بَاهِتِهْ..!
مِنْ بِعِيْد يْشُوْف تَلْوِيْحَةْ يِدَيْك
كَنّ مَا بِهْ حَدّ عَيْنِكْ شَافِتِهْ..!
غَرِّكْ انِّهْ مَا بِقَلْبه لِكْ شِرِيْك
وْ لا لِقَى مَعْ حَدّ غَيْرِكْ رَاحِتِهْ
لا حَمَامْ وْ لا سَلامْ إلاَّ.. إلِيْك
وِ لْغَرَامِكْ بَسّ خَصَّصْ سَاحِتِهْ
الْوِحِيْد اللَّى بِكَوْنِهْ يِحْتِوِيْك
وْ غَيْر عَيْنِكْ مَا تِصَدِّرْ شَاشِتِهْ
يِتْبَعِكْ فِيْ كِلّ خِطْوه وْ يِتِّلِيْك
وْ لَوْ تِحَاوِلْ مَا تِغَيِّرْ عَادِتِهْ
لا تِلُوْمه.. دَامْ مَا يِنْلامْ فِيْك
مَاتْ حِبِّكْ وِ السِّرِيْرِهْ عَافِتِهْ
وْ قَلْبِيْ اللَّى كَانْ مِتْشَفِّقْ عَلَيْك
إتْرِكِهْ.. مَا دِمْت مَنْت بْحَاجِتِهْ