الإبْتِسَامه الْبَاهِتِهْ..!!

المصدر: شعر: مريم النَّقْبي

يَوْم قَلْبِيْ كَانْ مِتْشَفِّقْ عَلَيْك

مَا رَحَمْتِهْ وْ لا شَعَرْت بْحَاجِتِهْ

لِكْ مِحِبٍ كَمْ تِمَنَّاكْ.. وْ يِجِيْك

وْ لا حِسَبْ فِيْ الْبِعْد دقَّةْ سَاعِتِهْ

يَوْم كَانْ هْنَاكْ واقِفْ.. يِحْتِرِيْك

وِ الْتِقَيْتِهْ بِابْتِسَامِهْ بَاهِتِهْ..!

مِنْ بِعِيْد يْشُوْف تَلْوِيْحَةْ يِدَيْك

كَنّ مَا بِهْ حَدّ عَيْنِكْ شَافِتِهْ..!

غَرِّكْ انِّهْ مَا بِقَلْبه لِكْ شِرِيْك

وْ لا لِقَى مَعْ حَدّ غَيْرِكْ رَاحِتِهْ

لا حَمَامْ وْ لا سَلامْ إلاَّ.. إلِيْك

وِ لْغَرَامِكْ بَسّ خَصَّصْ سَاحِتِهْ

الْوِحِيْد اللَّى بِكَوْنِهْ يِحْتِوِيْك

وْ غَيْر عَيْنِكْ مَا تِصَدِّرْ شَاشِتِهْ

يِتْبَعِكْ فِيْ كِلّ خِطْوه وْ يِتِّلِيْك

وْ لَوْ تِحَاوِلْ مَا تِغَيِّرْ عَادِتِهْ

لا تِلُوْمه.. دَامْ مَا يِنْلامْ فِيْك

مَاتْ حِبِّكْ وِ السِّرِيْرِهْ عَافِتِهْ

وْ قَلْبِيْ اللَّى كَانْ مِتْشَفِّقْ عَلَيْك

إتْرِكِهْ.. مَا دِمْت مَنْت بْحَاجِتِهْ

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