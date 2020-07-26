تَهْوِيْدَةْ ضِيُوف

المصدر: شعر: سعيد بن طميشان

اللِّيَالِيْ شَاحِبِهْ وِ الْبَعْض فِيْه شْوَيّ خَوْف

وِ الْعِيُوْن تْرَاقِبْ .. وْ اْلاَسْمَاعْ تِتْرَقَّبْ خِبَرْ

وِ الْبِيُوْت أمْسَتْ مِسَاجِدْ وِ الْقِلُوْب أمْسَتْ كِفُوْف

تِرْتِفِعْ بِالدَّعْوه اللَّى وَحِّدَتْ كِلّ الْبِشَرْ

وِ الْمِجَالِسْ تِنْتِظِرْ بِالشَّوْق تَهْوِيْدَةْ ضِيُوْف

وْ لا يِضِيْق الْمِنْتِظِرْ غَيْر بْغِيَابْ الْمِنْتَظَرْ

وِ الزِّيَارَاتْ أصْبَحَتْ فِعْلٍ بِالاخْطَارْ مْحَفُوْف..!

وْ لا يِلامْ اللَّى يِرِدّ الْبَابْ مِنْ بَابْ الْحَذَرْ

وِ الْمِدِنْ صَكَّتْ نِوَافِذْهَا وْ حَلّ بْهَا الْكِسُوْف

وْ لا غِدَتْ تِفْرَحْ بْغَيْم وْ لا نِسِيْم وْ لا مِطَرْ..!

وِ السِّمَا ما عَادْ فِيْهَا لِلطِّيَايِيْر.. أيّ شَوْف

مِنْ عِقُبْ مَا كَانَتْ تْشِعّ بْمِحِبِّيْن السِّفَرْ

الْحَيَاةْ تْوَقِّفَتْ فَجْأَهْ وْ ذَبَّلْهَا الْوِقُوْف

فِيْ مَلامِحْهَا هِمُوْم وْ فِيْ مَلامِحْنَا كِدَرْ

صَحّ مِتْفَائِلْ وْ لكِنْ صِدْق وَلْهَانْ وْ شِغُوْف

لِلْحَيَاةْ اللَّى تَعَوَّدْنَا عَلَيْهَا مْن الصِّغَرْ

أثْرِنَا كِنَّا فِيْ نِعْمِهْ لَيْن حَدَّتْنَا الظِّرُوْف

نَهْدِمْ آمَالْ وْ نِبَنِّيْ حْدُوْد وِ نْعِيْد النِّظَرْ

كَمّ حِلْم وْ فِكْره وْ تَخْطِيْط عَادَنْ لِلرِّفُوْف

شَيٍ مْأجَّلْ وْ شَيٍ مَلْغِيْ وْ شَيّ انْكِسَرْ

نَطْلِبِكْ يَا رَبّ يَا غَفَّارْ يَا الْحَيّ الرَّؤُوْف

تِرْحَمْ أهْل الأرْض مِنْ شَرٍ عَلَى الأرْض انْتِشَرْ

أشْهَدْ انّ عْبَادِكْ بْدُوْنِكْ مِسَاكِيْن وْ ضِعُوْف

وْ لا لِهُمْ أمْرٍ مَادَامْ أمْرِكْ عَلَيْهُمْ مَا صِدَرْ

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