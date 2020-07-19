المصدر: شعر: شيخة المقبالي (ولهة الشوق)

تَنْشِدْ عَنْ الأحْوَالْ وِ الْحَالْ غِرْبَالْ

وِ الدَّمْع مِنْ عَيْنِيْ فِضَحْ كِلّ مَسْتُوْر



وِ الْحَظّ عَانَدْنِيْ عَلَى كِلّ مِثْقَالْ

اللَّى سِقَطْ وِ اللَّى بِقَى فِيْه مَجْبُوْر



بَاقِيْ أثَرْهَا بَيْن الاضْلاعْ مَا زَالْ

مَا بَيْن قِمَّةْ رَاسْ وِ السِّرّ مَقْبُوْر



قِصَّةْ سِفَرْ بَيْن الْمَعَالِيْق وِ الْبَالْ

بَيْن الْجِوَارِحْ جَرْح وِ الْهَمّ طابُوْر



أخْفَيْتَهَا عَنْ كِلّ حِرْمه وْ رَجَّالْ

وَاضْحَكْ بِوَجْه النَّاسْ وِ الْحَالْ بِعْبُوْر



أنَا بِشَرْ مَخْلُوْق مِنْ طِيْن صِلْصَالْ

أظْمَى كَرَامه وَ اشْرَبْ الْمُرّ مَسْرُوْر



هذي حَيَاتِيْ بَيْن رِيْضَانْ وِ ظْلالْ



وَ امْضَيْت عِمْرِيْ بَيْن أشْوَاكْ وِ زْهُوْر



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