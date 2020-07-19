سِيْرَةْ عِشق
عَلَى طَارِيْ الْمِطَرْ وِ اللَّيْل
أسَامِرْ ذِكْرِيَاتْ أحْبَابْ
أدِقّ اللَّيْل (بِنّ) وْ (هَيْل)
وَاقَهْوِيْ فِيْ الدِّجَى.. غِيَّابْ..!!
بْصَدْرِيْ مِنْكِسِرْ قِنْدِيْل
وْ شَوْفِيْ مِنْ دِمُوْعِيْ ذَابْ
بِقَايَا مِنْ عِطِرْ مَنْدِيْل
ضِوَتْنِيْ.. وْ لاَ فِتَحْت الْبَابْ..!
هِنَا تَالِيْ الْكِحِلْ.. وِ الْمِيْل
هِنَا لِلرَّاحِلِيْن ثْيَابْ
هِنَا أشْيَا تِهِدّ الْحَيْل
وْ سِيْرَةْ عِشْق دُوْن كْتَابْ
لِيَالِيْ مِنْ لِيَالِيْ النِّيْل
عَلَى بَالِيْ تِمُرّ أطْيَابْ
أشُوْف سْنِيْن بِالتَّفْصِيْل
وَ ارِدّ.. آسَكِّرْ الدُّوْلاَبْ
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