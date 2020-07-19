سِيْرَةْ عِشق

المصدر: شعر: سَيف السَّعْدي

عَلَى طَارِيْ الْمِطَرْ وِ اللَّيْل

أسَامِرْ ذِكْرِيَاتْ أحْبَابْ

أدِقّ اللَّيْل (بِنّ) وْ (هَيْل)

وَاقَهْوِيْ فِيْ الدِّجَى.. غِيَّابْ..!!

بْصَدْرِيْ مِنْكِسِرْ قِنْدِيْل

وْ شَوْفِيْ مِنْ دِمُوْعِيْ ذَابْ

بِقَايَا مِنْ عِطِرْ مَنْدِيْل

ضِوَتْنِيْ.. وْ لاَ فِتَحْت الْبَابْ..!

هِنَا تَالِيْ الْكِحِلْ.. وِ الْمِيْل

هِنَا لِلرَّاحِلِيْن ثْيَابْ

هِنَا أشْيَا تِهِدّ الْحَيْل

وْ سِيْرَةْ عِشْق دُوْن كْتَابْ

لِيَالِيْ مِنْ لِيَالِيْ النِّيْل

عَلَى بَالِيْ تِمُرّ أطْيَابْ

أشُوْف سْنِيْن بِالتَّفْصِيْل

وَ ارِدّ.. آسَكِّرْ الدُّوْلاَبْ

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