سِيْرَةْ عِشق

المصدر:
  • شعر: سَيف السَّعْدي
التاريخ:

عَلَى طَارِيْ الْمِطَرْ وِ اللَّيْل

أسَامِرْ ذِكْرِيَاتْ أحْبَابْ

 

أدِقّ اللَّيْل (بِنّ) وْ (هَيْل)

وَاقَهْوِيْ فِيْ الدِّجَى.. غِيَّابْ..!!

 

بْصَدْرِيْ مِنْكِسِرْ قِنْدِيْل

وْ شَوْفِيْ مِنْ دِمُوْعِيْ ذَابْ

 

بِقَايَا مِنْ عِطِرْ مَنْدِيْل

ضِوَتْنِيْ.. وْ لاَ فِتَحْت الْبَابْ..!

 

هِنَا تَالِيْ الْكِحِلْ.. وِ الْمِيْل

هِنَا لِلرَّاحِلِيْن ثْيَابْ

 

هِنَا أشْيَا تِهِدّ الْحَيْل

وْ سِيْرَةْ عِشْق دُوْن كْتَابْ

 

لِيَالِيْ مِنْ لِيَالِيْ النِّيْل

عَلَى بَالِيْ تِمُرّ أطْيَابْ

 

أشُوْف سْنِيْن بِالتَّفْصِيْل

وَ ارِدّ.. آسَكِّرْ الدُّوْلاَبْ

 

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