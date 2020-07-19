اللَّحن الْمَغْرور

المصدر:
  • شعر: حَمَامْ الْوَرْق
التاريخ:

إنْ كَانْ غِصْنِكْ يَلْوِيْ جْنَاحْ عِصْفُوْر

أنَا بِتَرْتِهْ قَبل تَطْلِقْ سَرَاحِيْ


وِ انْ كَانْ جَرْحِكْ عَاثْ فِيْ قَلْب مَكْسُوْر

سَدِّكْ غِزِيْر وْ كَاسه الْمُرّ فَاحِيْ


لا تِلْتِفِتْ لِيْ.. وِ انْت مَاهُوْ بْمَجْبُوْر

تَجْبِرْ كِسُوْر اللَّى مِنْ الْبَتِرْ صَاحِيْ


لِهْ عَامْ يَعْزِفْ لِكْ عَلَى لَحْن مَغْرُوْر

وْ يَنْشِدْ رِضَاكْ أشْعَارْ.. نَايِمْ وْ صَاحِيْ


إنْ غَابْ غَيَّبْ عَنْ سِمَا دَارِكْ النُّوْر

وِانْ جَاكْ عَايِدْ نَاسِمْ الْوَرْد فَاحِيْ


عَنْ كِلّ حِزْنٍ حَلّ بِهْ مَنْت مَعْذُوْر

مَا يِجْتِمِعْ فِيْ الْحِبّ كَسْر وْ مِزَاحِيْ


لا تِلْتِفِتْ وِ تْحَاوِلْ تْجَبِّرْ كْسُوْر

كِلّ الْكِسُوْر آيَادْ.. تَطْلِقْ سَرَاحِيْ..!!
 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى