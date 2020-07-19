اللَّحن الْمَغْرور

المصدر: شعر: حَمَامْ الْوَرْق

إنْ كَانْ غِصْنِكْ يَلْوِيْ جْنَاحْ عِصْفُوْر

أنَا بِتَرْتِهْ قَبل تَطْلِقْ سَرَاحِيْ



وِ انْ كَانْ جَرْحِكْ عَاثْ فِيْ قَلْب مَكْسُوْر

سَدِّكْ غِزِيْر وْ كَاسه الْمُرّ فَاحِيْ



لا تِلْتِفِتْ لِيْ.. وِ انْت مَاهُوْ بْمَجْبُوْر

تَجْبِرْ كِسُوْر اللَّى مِنْ الْبَتِرْ صَاحِيْ



لِهْ عَامْ يَعْزِفْ لِكْ عَلَى لَحْن مَغْرُوْر

وْ يَنْشِدْ رِضَاكْ أشْعَارْ.. نَايِمْ وْ صَاحِيْ



إنْ غَابْ غَيَّبْ عَنْ سِمَا دَارِكْ النُّوْر

وِانْ جَاكْ عَايِدْ نَاسِمْ الْوَرْد فَاحِيْ



عَنْ كِلّ حِزْنٍ حَلّ بِهْ مَنْت مَعْذُوْر

مَا يِجْتِمِعْ فِيْ الْحِبّ كَسْر وْ مِزَاحِيْ



لا تِلْتِفِتْ وِ تْحَاوِلْ تْجَبِّرْ كْسُوْر



كِلّ الْكِسُوْر آيَادْ.. تَطْلِقْ سَرَاحِيْ..!!



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