اللَّحن الْمَغْرور

اللَّحن الْمَغْرور
إنْ كَانْ غِصْنِكْ يَلْوِيْ جْنَاحْ عِصْفُوْر
أنَا بِتَرْتِهْ قَبل تَطْلِقْ سَرَاحِيْ
وِ انْ كَانْ جَرْحِكْ عَاثْ فِيْ قَلْب مَكْسُوْر
سَدِّكْ غِزِيْر وْ كَاسه الْمُرّ فَاحِيْ
لا تِلْتِفِتْ لِيْ.. وِ انْت مَاهُوْ بْمَجْبُوْر
تَجْبِرْ كِسُوْر اللَّى مِنْ الْبَتِرْ صَاحِيْ
لِهْ عَامْ يَعْزِفْ لِكْ عَلَى لَحْن مَغْرُوْر
وْ يَنْشِدْ رِضَاكْ أشْعَارْ.. نَايِمْ وْ صَاحِيْ
إنْ غَابْ غَيَّبْ عَنْ سِمَا دَارِكْ النُّوْر
وِانْ جَاكْ عَايِدْ نَاسِمْ الْوَرْد فَاحِيْ
عَنْ كِلّ حِزْنٍ حَلّ بِهْ مَنْت مَعْذُوْر
مَا يِجْتِمِعْ فِيْ الْحِبّ كَسْر وْ مِزَاحِيْ
لا تِلْتِفِتْ وِ تْحَاوِلْ تْجَبِّرْ كْسُوْر
كِلّ الْكِسُوْر آيَادْ.. تَطْلِقْ سَرَاحِيْ..!!
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