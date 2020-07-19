صَوْت الإنْكِسَارْ

المصدر: شعر: أحمد المقبالي

كِلّ مَا هَامْ وَادِيْ الْغَيّ مِسْتَشْعِرِيْن

أحْضِنْ الشِّعر فِيْ صَدْرِيْ.. وَ اسَمِّيْ عَلَيْه

مَا ادْرِيْ إنْ كِنْت شَاعِرْ بَيْن شَكّ وْ يَقِيْن

لكِنْ أدْرِيْ أبِيْعِهْ مَانِيْ بْمِشْتِرِيْه

لَوْ أسَاوِمْ بِيَاضه مَا تِطُوْل الْيِدَيْن

أعْرِفْ الْفَقِرْ ذَنْبٍ مَا قِدَرْت أحْتِوِيْه

خَانْ صَبْرِيْ مَعْ الأحْبَابْ ظِلْم السِّنِيْن

مِنْ ذِكَرْ جَرْحِيْ الْحَاضِ هُوْ نِسِرْ وْ مِنْيْه..؟

كَمْ عِطَيْنَا الأحِبّهْ فِيْ الشِّدَايِدْ يِمِيْن

وْ كَمْ حَبِيْبٍ نِسَانَا وْ لا عِطَانَا يِدَيْه..!

بَيْن صَوْت انْكِسَارِيْ ضَاعْ صَوْت الْحَنِيْن

وانْكِسَارِيْ يِرَدِّدْ لِلْمِدَى.. مَا عَلَيْه

لَوْ تِجَاهَلْ جِرُوْحِكْ كِبْرِيَا الْعَابِرِيْن

جَرْحِكْ الْغَايِبْ الْحَاضِرْ بِكِلّ الْوِجِيْه

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