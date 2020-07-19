هذَا أبُوي...

المصدر: شعر: مطرة خصيف الكعبي

يَسْبِكْ كَلامِهْ إنْ نِطَقْ سَبْك التِّبِرْ

بَيْن الْفَخَامه وِ ابْتَهَالاَتْ الْخِشُوْع

وِ الْمِسْتَحِيْل إنْ أدْرَكه بْفَارِقْ شِبِرْ

مَا يِعْجِزِهْ يِذْعَنْ لِهْ بْجَبْهَةْ خِضُوْع

يَسْرِجْ مِتُوْن الْقَافْ وِ زْمَامِهْ حِبِرْ

رَوَّضْ مِشَاعِرْ لَوْ هِمَلْهَا تْمُوْت جُوْع

يِتْجَرَّعْ الزَّلاَّتْ مِنِّيْ وْ يِصْطِبِرْ

أسْمَى طِمُوْحه يِقْتِطِفْ جَنْي الزِّرُوْع

هذَا أبُوْي.. بْدَرْب (طه) مِعْتِبِرْ

الدَّيِّنْ الْهَيِّنْ وْ بِالْحِكْمه يِضُوْع

يْجَدِّدْ فْـــــ .. رُوْحِيْ الْغَلا حِبٍ وْ بِرّ

وَجْهِهْ السَّمِحْ.. كَفّهْ السِّخِيْ.. طَبْعه الْقِنُوْع

كَسْرِيْ خَجَلْ.. يَهْوِيْ عَلَيْه.. وْ يِنْجِبِرْ..!

وِ تْفَرَّعَتْ بِيْدِهْ غِصُوْنِيْ عَالْجِذُوْع

يَا ذَا الزِّمَنْ لَوْ يِبْتِلِيْ بِهْ وْ يِخْتِبِرْ

تْحَشْرِجَتْ رُوْحِيْ.. وْ رَدَّتْ لِلضِّلُوْع

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