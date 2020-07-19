المصدر: شعر: نايلة الأحبابي

سَطَّرْت لِكْ مِنْ مَعَانِيْ خَاطِرْ يْعَانِيْ

مِنْ صِمّ صَخْر الْجِفَا خَطَّيْت مَنْحُوْتِهْ

وَاسْرَجْت خَيْلٍ رِسَنْهَا بْكَفّ وِجْدَانِيْ

تِصْهَلْ مِنْ الْجُوْع لِلْمَعْنَى وْ لِبْيُوْتِهْ

وِ تْمُرّ بَحْر الْقِوَافِيْ الْقَاصِيْ الدَّانِيْ

وْ تِنْهَلْ مِنْ اللُّوْل.. مِرْجَانِهْ وْ يَاقُوْتِهْ

وْ تَقْبِلْ جِمُوْحٍ تِبَارَى وِسْط مَيْدَانِيْ

مَا تِجْفَلْ مْن الْوِطِيْس وْ لَوْ عَلا صَوْتِهْ

وِ تْعَانِدْ الْمَوْت.. وِ تْحَارِبْ عَلَى شَانِيْ

وِ تْضِيْق مِنْ ضِيْقِتِيْ وِ تْغِيْر مَكْبُوْتِهْ

مَا لِيْ وْ مَالْ الشِّقَا دَامْ الْعِمِرْ فَانِيْ

يَا اللّه عَسَانِيْ بِتَالِيْ الْوَقْت مَبْخُوْتِهْ

يَا قَايِدْ الْهَمّ وِشْ تَبْغِيْ تَحَدَّانِيْ..؟!

زَاهِدْ وْ تِسْعَى لْشِقَاهْ وْ تِمْنَعه قُوْتِهْ

لا تْحَاوِلْ انِّكْ بِفِعْلِكْ تِعْلِنْ اذْعَانِيْ

وِ الذِّلّ يِحْرَمْ عَلَيْنَا نَسْكِنْ خْبُوْتِهْ

اهْتَزّ عَرْش الْغَلا مِنْ لَوْعَةْ أحْزَانِيْ

وْ (مَالِكْ الْحِبّ) هَوَّنْ عَنْ مَلَكُوْتِهْ

فِيْ غِرْبِتِيْ وِ الْكَرَى مَا طَابْ لاَجْفَانِي

وْ الآمَالْ كِلٍ تِوَارَى.. وْ صَكّ حَانُوْتِهْ..!

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